Epic najavio cijelu hrpu ekskluziva za svoju trgovinu

GDC, odnosno punim nazivom Games Developers Conference, počeo se održavati u ponedjeljak, a do sada su veće najave imali Google sa svojim predstavljanjem streaming servisa Stadia i nakon jučerašnjeg dana Epic Games koji je objavio brojne velike planove. Oni koji su najzanimljiviji igračima vezani su uz ekskluzive koje je tvorac Fortnitea osigurao za svoju trgovinu.

Do sada su se igrači mogli upoznati s ovom praksom u posljednjih nekoliko mjeseci otkad je Epic Games Store otvoren i zbog puno boljeg postotka zarade objeručke prihvatili veliki i mali timovi. Osim nekolicine nezavisnih naslova koji su prije toga trebali izaći na Valevovom Steamu, ali za koje su u zadnji čas njihovi tvorci odlučili da će prvih godinu dana prodaje biti dostupno isključivo putem Epicove trgovine, najveća se prašina dignula kada je to napravio Deep Silver s Metro Exodusom.

Prema informacijama koje je za vrijeme prezentacije objavio Epic, smatraju da ekskluzivnost nije predstavila nikakav problem, jer se Metro Exodus od izlaska prodao u 2,5 puta više primjeraka nego prijašnji nastavak Metro: Last Light u istom tom periodu. Što to točno znači, ne znamo, jer nisu objavljene točne brojke i bilo bi dobro uzeti u obzir da se treći nastavak u serijalu puno više promovirao. Kako bilo, zaključak kojeg su oni donijeli je sljedeći: "Metro: Last Light je bila veoma uspješna igra. Ovo dokazuje da je prodaja vezana uz igre, a ne trgovinu u kojoj se one prodaju".

Zbog toga možete očekivati da će Epic i izdavači nastaviti s ovom praksom, a dobili smo popis igara koje će izaći u sljedećih par mjeseci i koje ćete na PC-u legalno moći nabaviti samo u njihovoj trgovini. Za početak, Private Division, novi izdavač čiji je vlasnik Take-Two, će prodavati Obsidianov novi sci-fi RPG, The Outer Worlds, kao i zanimljivu survival igru Ancestors: The Humankind Odyssey u Epic Games Storeu.

Only on Epic Games Store je tekst kojeg će PC igrači sve češće viđati

Ubisoftu se također dopalo prodavanje The Divisiona 2 u toj novoj trgovini umjesto na Steamu, pa će nastaviti suradnju s drugim naslovima koje će uskoro najaviti. Quantic Dreamove igre koje su do sada bile ekskluzive za PS4 - Heavy Rain, Beyond: Two Souls i Detroit: Become Human - će igrači moći zaigrati na računalima ove godine zahvaljujući partnerstvu s Epicom.

Ostale igre koje su spomenute su sljedeće: znanstveno-fantastična avantura iz prvog lica Journey to the Savage Planet, akcijska avantura Control iza koje stoji Remedy Entertainment, kompetitivna multiplayer igra The Cycle na kojoj rade tvorci Spec Ops: The Line, RPG veoma sličan Monster Hunteru imena Dauntless, šašava i šaljiva avantura Afterparty, istraživačka avantura s elementima horora The Sinking City, strategija na poteze Phoenix Point, battle royale RPG Spellbreak, a ovom tulumu će se sigurno pridružiti i drugi.

S obzirom na to da Epic nudi veći postotak zarade, da se u njihovoj trgovini nalaze samo probrani naslovi koji se neće zagubiti u moru igara koje izlaze svakog dana na konkurentskom Steamu, te da izdavači i timovi sigurno dobiju dodatne novce za pristanak na ekskluzivno prodavanje svojih igara na njihovom servisu, nema razloga da izdavačima i razvojnim timovima ovo partnerstvo ne bude privlačno. Iako trenutno u njihovoj trgovini nema funkcija na koje su se korisnici Valveovog servisa naviknuli, Epic je nedavno objavio što će u narednih nekoliko mjeseci implementirati i što korisnici mogu očekivati. Hoće li Valve na ovo odgovoriti i kako, preostalo je za vidjeti, ali ne vjerujemo da im se trenutna situacija previše dopada.

Ako želite kratak pregled dijela ekskluziva možete pogledati trailer u nastavku, dok cijelu prezentaciju možete pronaći na ovom YouTube kanalu.