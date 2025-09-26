Uslijed velikog interesa građana Hrvatska pošta više ne prima prijave za samostalnu podjelu pisama

Kontroverzni projekt u kojem bi sami stanari mogli dijeliti poštu u svojim zgradama najavljen je prije nekoliko dana, a u kratkom je roku izazvao velik interes, ne samo medija nego očito i samih građana. Stoga je u petak službeno objavljeno da Hrvatska pošta više ne prima prijave za pilot-projekt zapošljavanja na nepuno radno vrijeme vezan uz podjelu običnih pismovnih pošiljaka u većim stambenim zgradama.

Prijave su obustavljene, kažu, jer se dosad javilo više od 1.000 kandidata koji su zainteresirani za fleksibilan oblik zaposlenja na nepuno radno vrijeme, tako što će dijeliti poštu po sandučićima u svojem ulazu. Interes građana bio je iznad očekivanja, a daljnje širenje modela ovisit će o rezultatima pilot projekta koji će se provoditi u Zagrebu.

Rješavanje više problema

Pilot-projekt je pokrenut kako bi se pojednostavio proces dostave i povećala učinkovitost rada poštara, koji u velikim zgradama nerijetko troše i nekoliko sati na razvrstavanje pisama zbog brojnih i često nepravilno označenih sandučića. U sklopu projekta ubacivanje običnih pismovnih pošiljaka u sandučiće obavljali bi stanari zaposleni na nepuno radno vrijeme, koji dobro poznaju zgradu i susjede, čime se podiže i sigurnost dostave.

Isto tako, iz HP-a su nam bili poručili i da na ovaj način planiraju odgovoriti na izazov zapošljavanja stranih radnika, koji se ponekad ne snalaze s našim prezimenima – pa bi taj teret s njihovih leđa pao na stanare. Njima bi, zauzvrat, bila isplaćivana naknada između 100 i 300 eura mjesečno, koja će ovisiti o veličini zgrade i učestalosti podjele pisama.

Projekt se trenutačno provodi u Zagrebu, a uključuje podjelu običnih pismovnih pošiljaka poput računa, dok paketi, preporuke i druge pošiljke koje zahtijevaju uručenje osobno primatelju nisu obuhvaćene. Osim povećanja produktivnosti, cilj projekta je i djelomično nadoknaditi manjak radnika zaposlenih na puno radno vrijeme.

Kad smo ih upitali oko pravnih problema i izazova vezanih uz privatnost pošiljaka u rukama poštara-amatera, iz HP-a su nam odgovorili sljedeće: "Kada završnu podjelu unutar zgrade obavi zaposlenik Hrvatske pošte na nepuno radno vrijeme koji je ujedno i stanar zgrade, povećava se sigurnosni aspekt. Ugovorni odnos će definirati prava i obveze te vjerujemo da će upravo ovakav oblik angažmana osigurati još odgovorniji i pozitivniji stav prema podjeli pošiljaka. Ako se usluga neće izvršavati prema ugovorenim propisima, ugovor će biti raskinut". Dakle – s njihove strane zabrinutost oko neadekvatnog obavljanja usluge ne postoji, a prave efekte vidjet ćemo tek kad projekt zaista zaživi u prvim zagrebačkim zgradama.