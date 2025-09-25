Hrvatska pošta ima novi projekt: budi poštar u vlastitom ulazu

Hrvatska pošta započela je s provedbom pilot projekta novog, fleksibilnijeg modela zapošljavanja na nepuno radno vrijeme, koji je usmjeren na stanare velikih stambenih zgrada u Zagrebu. Inicijativa, oglašena putem plakata u odabranim zgradama, predviđa angažman stanara za podjelu običnih pismovnih pošiljaka isključivo unutar zgrade u kojoj žive. Cilj projekta je pojednostaviti proces dostave, povećati produktivnost te ujedno pružiti priliku za dodatnu zaradu građanima, ali i riješiti probleme s nedostatkom radne snage te izazove na koje pri podjeli pošte nailaze strani radnici.

Prilika za umirovljenike i zaposlene

Prema analizama Hrvatske pošte, poštari u velikim zgradama gube značajno vrijeme, ponekad i nekoliko sati, na podjelu običnih pisama zbog velikog broja i često nepravilno označenih sandučića. Njihova je procjena da bi osoba koja poznaje zgradu i stanare taj posao mogla obaviti znatno efikasnije. Time bi se profesionalni poštari oslobodili za dostavu ostalih vrsta pošiljaka na drugim adresama, a angažmanom stanara povećao bi se i sigurnosni aspekt dostave.

Angažirani stanari bavili bi se isključivo podjelom običnih pismovnih pošiljaka, poput računa, koje bi im bile unaprijed pripremljene i dostavljene na adresu zgrade. Paketi, preporučene pošiljke, sudska pismena i sve druge dostave koje zahtijevaju osobno uručenje primatelju nisu dio ovog projekta. Naknada za obavljeni posao ovisit će o broju sandučića i učestalosti podjele, a kretat će se u rasponu od 100 do 300 eura mjesečno.

Ovaj model nudi priliku za zakonski regulirano drugo zaposlenje osobama koje već imaju posao ili su u mirovini, a raspolažu s dovoljno slobodnog vremena. Ugovorni odnos precizno će definirati prava i obveze, a u slučaju neizvršavanja usluge prema propisima, ugovor će biti raskinut. Eventualno širenje projekta na druge gradove ovisit će o rezultatima zagrebačke inicijative, rekli su nam iz Hrvatske pošte.

Odgovor na izazove

Unatoč tome što je Hrvatska pošta od početka godine već treći put povećala plaće operativnim radnicima, s ukupnim rastom od 20% u 2025. godini, i dalje se suočava s poteškoćama pri zapošljavanju. Ovaj projekt stoga predstavlja i mjeru za nadoknadu manjka radne snage. Ujedno, model bi mogao olakšati i rad stranim radnicima, koji bi pošiljke dostavljali do zgrada, dok bi završnu, internu podjelu obavljao stanar, čime se zaobilazi jezična barijera raspoznavanja imena i prezimena.

Iz Hrvatske pošte ističu kako su građani već pokazali interes za ovaj fleksibilniji oblik zapošljavanja te da su zabilježene i prve prijave, što potvrđuje potencijalnu uspješnost ovog inovativnog pristupa rješavanju logističkih i kadrovskih izazova.