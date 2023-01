Google otpušta 12.000 zaposlenika

Nakon Amazona, Microsofta i većeg broja drugih, manjih IT kompanija, val otkaza zahvatit će i Google. Danas je objavljeno kako su bili prisiljeni donijeti "tešku odluku" kao zalog za budućnost

Na Googleovom je službenom blogu CEO te kompanije, Sundar Pichai, danas objavio kako će u narednom razdoblju biti ukinuto oko 12.000 radnih mjesta. Teška je to odluka ali i zalog za budućnost, kaže Pichai. Unatrag dvije godine Google je bilježio razdoblje velikog rasta, kao i ostatak IT sektora, a u tom su razdoblju zapošljavali ljude sa sasvim drugom ekonomskom situacijom na umu, nego što je ona to danas.

Širi se val otkaza u IT-u

Ova najava nastavlja se na ovotjednih 10.000 otkaza u Microsoftu, kao i ranije najave Amazona o otpuštanju 18.000 zaposlenika. I Google najavljuje kako će nastaviti ulagati u svoje proizvode i usluge, kao i u umjetnu inteligenciju. Kako bi sve to bilo moguće, kažu, morali su donijeti teške odluke i smanjiti broj zaposlenika, ali tako da sva preostala radna mjesta budu i dalje usklađena s ciljevima kompanije i najvišim prioritetima. Radna mjesta koja sada ukidaju, dakle, u skladu su s time i zahvatit će cijeli Alphabet, sva područja, funkcije, razine i regije.

Googleov krovni koncern trenutačno ima oko 187.000 zaposlenih diljem svijeta, što znači da će ovime njihov broj biti smanjen za nešto više od 6%.

Zaposlenici, kojima se radno mjesto ukida u SAD-u, već su danas dobili obavijesti o tome. Oni u drugim zemljama dobit će ih naknadno, u skladu s lokalnim zakonima i procedurama. Najavljeno je i kako će otpuštenima biti isplaćene otpremnine u visini od najmanje dvije mjesečne plaće, bit će isplaćeni svi bonusi za prošlu godinu, produžit će im se zdravstveno osiguranje i slično – sve u ovisnosti o lokalnim zakonima.