Googleov AI alat za generiranje interaktivnih svjetova uzrokovao pad dionica gaming giganata

Nakon što je Google predstavio Project Genie, alat za generiranje interaktivnih svjetova pomoću umjetne inteligencije, dionice tvrtki kao što su Take-Two, Roblox i Unity zabilježile su značajan pad

Cijene dionica nekih od najvećih tvrtki u industriji videoigara, uključujući Take-Two Interactive, Roblox i Unity, zabilježile su osjetan pad u petak. Dogodilo se to samo dan nakon što je Google najavio svoj alat Project Genie, koji korisnicima omogućuje da pomoću tekstualnih naredbi generiraju interaktivna iskustva, prenosi The Verge.

Cijena dionice Take-Twoa pala je za 7,93 posto na 220,30 američkih dolara (oko 186,15 eura), Robloxova za 13,17 posto na 65,76 dolara (oko 55,57 eura), dok je Unity zabilježio najveći pad od čak 24,22 posto, završivši dan na vrijednosti od 29,10 dolara (oko 24,59 eura).

Skepsa developera i trenutna ograničenja

Mnogi drugi alati temeljeni na umjetnoj inteligenciji već su se suočili sa snažnim otporom umjetnika i kreatora zbog optužbi za krađu njihovih radova korištenih za treniranje AI modela, kao i zbog zabrinutosti oko potrošnje vode i električne energije te utjecaja na kreativnu industriju. Diego Rivas iz Google DeepMinda izjavio je za The Verge da je Genie 3, model koji pokreće Project Genie, "treniran prvenstveno na javno dostupnim podacima s weba". Znanstveni rad istraživača iz Google DeepMinda o prvom Genie modelu navodi da je treniran na "velikom skupu podataka od preko dvjesto tisuća sati javno dostupnih videozapisa igara s interneta".

Brojni developeri videoigara već su izrazito skeptični prema generativnoj umjetnoj inteligenciji i njezinoj ulozi u stvaranju sadržaja koji često izgleda kao kopija postojećih djela. Svjetovi nalik onima iz igara Super Mario i The Legend of Zelda, stvoreni pomoću Project Genieja, donekle podsjećaju na Nintendove originale, ali generirana iskustva nemaju ni trunke zabave ili igrivosti originala. Za industriju koja se već bori s valovima otpuštanja, čak i trenutna verzija Project Genieja predstavlja prijetnju radnim mjestima u područjima poput testiranja i izrade koncepata.

Vremensko ograničenje

Verzija Project Genieja koju je Google predstavio može stvarati samo interaktivna iskustva u trajanju od šezdeset sekundi. Ta iskustva nemaju bodove, ciljeve, pa čak ni zvuk. Često sadrže bizarne pogreške i nedosljednosti, poput trkaće staze koja se neočekivano pretvara u travu. Nakon završetka iskustva, korisnik može preuzeti samo njegovu video snimku ili generirati novo, bez mogućnosti da stvoreni sadržaj prenese u tradicionalne alate za razvoj igara poput Unreal Enginea ili Unityja.

Ipak, pritisak investitora i direktora za implementacijom AI alata u stvaranje igara sve je očitiji. Izvršni direktor tvrtke xAI, Elon Musk, obećao je "visokokvalitetne emisije i videoigre u stvarnom vremenu, prilagođene pojedincu, već sljedeće godine". Tim Sweeney, čelnik Epic Gamesa, izjavio je da ćemo "vidjeti stalno preskakanje između AI-ja usmjerenog na engine i AI-ja usmjerenog na modele svjetova, sve dok se ne spoje za maksimalan učinak".

Slično tome, Mark Zuckerberg iz Mete je tijekom nedavnog predstavljanja poslovnih rezultata opširno govorio o tome kako će umjetna inteligencija pomoći da igre postanu "impresivnije i interaktivnije", i to samo nekoliko tjedana nakon što je ugasio nekoliko studija i projekata za razvoj VR igara.

Ove izjave pokazuju da, unatoč trenutnim ograničenjima i otporu unutar industrije, tehnološki lideri vide umjetnu inteligenciju kao neizbježnu budućnost gaminga, što stvara i uzbuđenje i neizvjesnost na tržištu.