Google stogodišnjim zaduživanjem gradi budućnost umjetne inteligencije

Googleova krovna kompanija Alphabet priprema izdavanje rijetkih stogodišnjih obveznica, osiguravajući kapital za dugoročne investicije u umjetnu inteligenciju i globalnu digitalnu infrastrukturu

Sandro Vrbanus utorak, 10. veljače 2026. u 18:16

Alphabet, krovna kompanija Googlea, priprema izdavanje iznimno rijetke stogodišnje obveznice. Bit će to njihov prvi tako dugoročni nastup na tržištu obveznica koji jasno signalizira dugoročne ambicije kompanije. Ovim široko postavljenim dugoročnim zaduživanjem Alphabet nastoji osigurati stabilne izvore financiranja za svoje masovne projekte u području umjetne inteligencije i računalne infrastrukture kroz dulje razdoblje.

Ogromna potražnja

Tranša obveznica planira se izdati u britanskoj valuti, američkim dolarima te švicarskim francima. Dosadašnji tijek zaduživanja već je pokazao snažan interes ulagača – Alphabet se nedavno zadužio za oko 20 milijardi dolara, povećavši početno planirani iznos za pet milijardi dolara. Nastavkom takvog pristupa kompanija nastavlja strategiju diverzifikacije izvora kapitala na globalnim tržištima koju je intenzivirala tijekom protekle godine.

Odluka o izdavanju obveznice s rokom dospijeća od 100 godina rijetkost je u tehnološkom sektoru. Zadnji put takvo nešto viđeno je u slučaju IBM-a i Motorole devedesetih godina prošlog stoljeća, usred takozvanog "dot-com booma". Za Alphabet, ključni motiv sada leži u usklađivanju financijske strukture s prirodom ulaganja. Naime, razvoj clouda i podatkovnih centara zahtijeva kapitalno intenzivna ulaganja koja se amortiziraju kroz desetljeća, stoga stoljetna obveznica omogućuje kompaniji da "zaključa" troškove financiranja na ekstremno dugi rok. Potražnja je navodno ogromna – neslužbeno se doznaje da su investitori spremni u ove obveznice uložiti 140 milijardi dolara.

Veliko povjerenje ulagača

Tržište stoljetnog duga tradicionalno je rezervirano za države i institucije poput sveučilišta, dok se korporacije na to odlučuju samo u specifičnim okolnostima, kad uživaju visoko povjerenje ulagača. Glavni kupci ovakvih financijskih instrumenata su mirovinski fondovi i osiguravajuća društva kojima su potrebni stabilni, dugoročni prinosi. Analitičari stoga napominju da ova emisija odražava golemo povjerenje u kreditnu sposobnost Alphabeta, budući da će dug dospjeti na naplatu tek budućim generacijama.

Za institucionalne investitore, ovaj instrument nudi rijetku priliku za osiguravanje prinosa uz vrhunski kreditni rejting kroz čitavo stoljeće, iako nosi i rizik osjetljivosti na promjene kamatnih stopa. Istodobno, Alphabet ovim potezom smanjuje ovisnost o američkom tržištu i širi bazu ulagača, pripremajući se za sljedeću fazu tehnološkog rasta koja će biti definirana razvojem digitalne infrastrukture.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi