Google stogodišnjim zaduživanjem gradi budućnost umjetne inteligencije

Alphabet, krovna kompanija Googlea, priprema izdavanje iznimno rijetke stogodišnje obveznice. Bit će to njihov prvi tako dugoročni nastup na tržištu obveznica koji jasno signalizira dugoročne ambicije kompanije. Ovim široko postavljenim dugoročnim zaduživanjem Alphabet nastoji osigurati stabilne izvore financiranja za svoje masovne projekte u području umjetne inteligencije i računalne infrastrukture kroz dulje razdoblje.

Ogromna potražnja

Tranša obveznica planira se izdati u britanskoj valuti, američkim dolarima te švicarskim francima. Dosadašnji tijek zaduživanja već je pokazao snažan interes ulagača – Alphabet se nedavno zadužio za oko 20 milijardi dolara, povećavši početno planirani iznos za pet milijardi dolara. Nastavkom takvog pristupa kompanija nastavlja strategiju diverzifikacije izvora kapitala na globalnim tržištima koju je intenzivirala tijekom protekle godine.

Odluka o izdavanju obveznice s rokom dospijeća od 100 godina rijetkost je u tehnološkom sektoru. Zadnji put takvo nešto viđeno je u slučaju IBM-a i Motorole devedesetih godina prošlog stoljeća, usred takozvanog "dot-com booma". Za Alphabet, ključni motiv sada leži u usklađivanju financijske strukture s prirodom ulaganja. Naime, razvoj clouda i podatkovnih centara zahtijeva kapitalno intenzivna ulaganja koja se amortiziraju kroz desetljeća, stoga stoljetna obveznica omogućuje kompaniji da "zaključa" troškove financiranja na ekstremno dugi rok. Potražnja je navodno ogromna – neslužbeno se doznaje da su investitori spremni u ove obveznice uložiti 140 milijardi dolara.

Veliko povjerenje ulagača

Tržište stoljetnog duga tradicionalno je rezervirano za države i institucije poput sveučilišta, dok se korporacije na to odlučuju samo u specifičnim okolnostima, kad uživaju visoko povjerenje ulagača. Glavni kupci ovakvih financijskih instrumenata su mirovinski fondovi i osiguravajuća društva kojima su potrebni stabilni, dugoročni prinosi. Analitičari stoga napominju da ova emisija odražava golemo povjerenje u kreditnu sposobnost Alphabeta, budući da će dug dospjeti na naplatu tek budućim generacijama.

Za institucionalne investitore, ovaj instrument nudi rijetku priliku za osiguravanje prinosa uz vrhunski kreditni rejting kroz čitavo stoljeće, iako nosi i rizik osjetljivosti na promjene kamatnih stopa. Istodobno, Alphabet ovim potezom smanjuje ovisnost o američkom tržištu i širi bazu ulagača, pripremajući se za sljedeću fazu tehnološkog rasta koja će biti definirana razvojem digitalne infrastrukture.