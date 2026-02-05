Qualcomm bilježi rast prihoda, no vidi usporavanje tržišta mobitela u drugom kvartalu

Qualcomm je objavio financijske rezultate za prvi fiskalni kvartal, prema kojima je vidljiv solidan rast prihoda. Međutim, prognoziraju da drugi kvartal neće biti toliko pozitivan

Qualcomm je ostvario bolje rezultate od očekivanih u prvom fiskalnom kvartalu, no istovremeno je izdao opreznu prognozu za drugi kvartal, upozorivši na negativan utjecaj nestašice memorijskih čipova za tržište mobitela.

Naime, tvrtka je u prvom kvartalu zabilježila prihod od 12,25 milijardi dolara te prilagođenu dobit po dionici (EPS) od 3,50 dolara, čime je nadmašila procjene analitičara koji su očekivali 12,21 milijardu dolara prihoda i EPS od 3,41 dolar. Neto dobit iznosila je 3 milijarde dolara, odnosno 2,78 dolara po dionici, što je nešto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Foto: Qualcomm

Najveći udio u prihodima i dalje dolazi iz odjela za čipove za mobitele, koji je ostvario 7,82 milijarde dolara prihoda, uz rast od 3 posto u odnosu na prethodi kvartal. Dodatnih 1,59 milijardi dolara ostvareno je kroz licenciranje Qualcommova intelektualnog vlasništva, uključujući patente za 5G tehnologiju.

Rast je zabilježio i IoT odjel, koji proizvodi čipove niske potrošnje za industrijsku primjenu i pametne uređaje. Taj je segment povećao prihode za 9 posto, na 1,69 milijardi dolara.

Foto: Qualcomm

Unatoč dobrim rezultatima, prognoza za drugi kvartal razočarala je tržište. Qualcomm očekuje prihode između 10,2 i 11 milijardi dolara te EPS u rasponu od 2,45 do 2,65 dolara, što je ispod očekivanja analitičara. Izvršni direktor Qualcomma, Cristiano Amon, poručio je za CNBC da memorija postaje ključni faktor koji će definirati veličinu mobilnog tržišta, budući da rast troškova komponenti može utjecati na cijene uređaja i potražnju.

Amon također ističe da su najskuplji mobiteli otporniji na takve poremećaje zbog većih marži te da je Qualcomm upravo u tom segmentu najkonkurentniji.