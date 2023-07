Hrvatska pošta početkom srpnja značajno povećala cijene usluga

Hrvatska pošta priključuje se dvama domaćim telekomima, koji su ovoga ljeta odlučili "počastiti" korisnike višim cijenama usluga. Nakon, dakle, A1 i Telemacha i oni sada primjenjuju novi cjenik, dostupan na njihovim internetskim stranicama.

Velika poskupljenja

Posljednji puta kada su iz Hrvatske pošte povećavali cijene, bilo je to 1. listopada prošle godine, kada je cijena usluge slanja pisma do 50 grama te razglednica i čestitaka povećana za tadašnjih 25 lipa (3 centa) na 3,55 kuna (0,47 eura). Već sada cijena iste usluge je značajno viša i iznosi 0,58 eura, što je povećanje za 11 centi ili čak – više od 23%.

Cijena prioritetnog pisma do 50 grama sada iznosi 1 euro (ranije 0,86 eura, dakle poskupljenje je to od 16,3%). Slanje preporučene pošiljke do 50 grama košta 2,10 eura (umjesto dosadašnjih 1,63 eura, uz poskupljenje od gotovo 29%). Usluga slanja sudskog pismena te pismena po upravnom i poreznom postupku košta po novome 2,68 eura (umjesto 2,10 eura, dakle gotovo 28% više).

Izvadak iz novog cjenika

Povećane su i cijene usluga u međunarodnom prometu. Slanje običnog pisma do 50 grama sada košta 1,70 eura umjesto prijašnjih 1,14 eura (+49%), a cijena prioritetnog pisma do 50 grama 2,20 eura umjesto prijašnjih 1,86 eura (+18,3%). Slanje prioritetne preporučene pošiljke do 50 grama po novome plaća 5,40 eura umjesto prijašnjih 4,25 eura (+27%).

Slanje paketa mase do 1 kilograma putem usluge Paket24 po novome cjeniku stoji 5,60 eura umjesto dosadašnjih 5,18 eura (+8,1%).

Odgovor HP-a

Slijedom objave novih cjenika, važećih od 1. srpnja, obratili smo se Hrvatskoj pošti s upitom – što je sve, koliko, i iz kojeg razloga poskupjelo. U nastavku prenosimo njihova pojašnjenja.

"Hrvatska pošta je, zbog kontinuiranog rasta operativnih troškova, kao i promjena na tržištu, izmijenila cjenike usluga. U vremenima velikog povećanja troškova, nužno je korigirati cijene kako bismo osigurali visoku kvalitetu usluge te financijsku stabilnost za više od 9200 radnika. Novi cjenik odražava povećanje troškova vezanih uz rad, trošak kapitala, inflaciju, transport te ulaganje u poboljšanje infrastrukture i tehnologije. Povećanje cijena slanja pismovnih pošiljaka prvenstveno se odnosi na poslovne korisnike, ali unatoč povećanju i novoj cijeni od 0,58 eura, slanje najjeftinije kategorije pisma (do 50 grama) još uvijek je među najjeftinijim u Europskoj uniji.

U prvom kvartalu 2023. Hrvatska pošta ostvarila je veće poslovne prihode u odnosu na isto razdoblje prošle godine. No porast prihoda prati značajno povećanje poslovnih rashoda na koje je, osim inflacije, utjecala i činjenica da smo za 8.000 radnika na operativnim poslovima povećali plaću za 20% tijekom prošle godine. Trenutni trendovi na tržištu rada zahtijevaju dodatno povećanje primanja radnika, jer stabilnost poštanskog sustava ovisi o poštarima, dostavljačima i šalterskim radnicima. Svi poslodavci, kako lokalno tako i globalno, suočavaju se s izazovom povećane fluktuacije radnika, a Hrvatska pošta je u skladu s tim započela i za zapošljavanjem stranih radnika. Ipak, jedini pravi odgovor kako bi se izbjegli značajniji poremećaji u obavljanju usluge je dodatni porast plaća. Prosječna primanja poštara iznosila su oko 900 eura mjesečno.

Već smo poduzeli brojne mjere kako bismo eliminirali sve one troškove koji neće negativno utjecati na kvalitetu usluge, s ciljem racionalizacije poslovanja. Produktivnost radnika značajno je porasla, a ulaganja u tehnologiju i infrastrukturu već su dokazala svoju isplativost zbog eksplozivnog rasta broja paketa. Također, u svibnju je napravljana reorganizacija dostave spajanjem kanala tzv. obične i ekspres dostave pošiljaka čime ćemo dodatno povećati efikasnost dostave. Naši poštari prelazit će manje udaljenosti, ali će moći dostaviti više pošiljaka svakoga dana."

Dostavili su nam i grafički usporedni prikaz cijena slanja pismovnih pošiljaka do 50 grama u domaćem prometu u EU: