A1 Hrvatska najavio poskupljenje svojih usluga od 8,5%

Početkom godine, kada je objavljena službena stopa inflacije za prošlu godinu, bilo je jasno da to otvara prostor domaćim telekomima za podizanje cijena, tj. njihovo usklađenje s inflacijom. Takav potez nešto ranije bio je, uz određene uvjete, odobrio HAKOM, a korisnicima je bilo omogućeno raskidanje ugovora nakon što su dobili obavijesti o promjeni Općih uvjeta poslovanja. Od svega toga prošlo je gotovo pola godine, jedno vrijeme govorilo se kako telekomi neće podizati cijene i usklađivati ih s inflacijom, no ipak je došlo do promjene.

Podižu cijene od 1.7.

Prvi domaći telekom koji je najavio poskupljenje je A1, čije priopćenje prenosimo u nastavku:

Zbog nekoliko godina nestabilnih tržišnih uvjeta, velikih izazova u poslovanju i visokoj stopi inflacije, od 1. srpnja A1 Hrvatska primijenit će indeksnu klauzulu na mjesečne naknade tarifa, paketa i opcija definiranih službenim cjenikom kompanije, odnosno iskoristiti zakonsku mogućnost usklađivanja cijena jednom godišnje za iznos inflacije u prethodnoj godini.

Prosječna godišnja stopa inflacije u 2022. godini prema Državnom zavodu za statistiku iznosila je 10,8 posto, a A1 Hrvatska primijenit će usklađivanje koje je manje od službene stope inflacije i iznosi 8,5 posto. I nakon ovog usklađivanja ponuda A1 ostaje najkonkurentnija na tržištu. Indeksna klauzula ne primjenjuje se na ostale stavke računa koje nisu mjesečna naknada tarifa, paketa i opcija, kao što su potrošnja minuta, poruka ili interneta, ICT usluge, jednokratne naknade i rate za uređaje te navedene naknade ostaju neizmijenjene. Također, korisnici popuste na koje imaju pravo nastavljaju ostvarivati sukladno ugovorenim uvjetima.

Prvi račun s usklađenim iznosom korisnici će primiti u kolovozu. Zbog primjene indeksne klauzule nije moguće raskinuti ugovor bez naknade, jer je to bilo omogućeno početkom godine prilikom izmjene Općih uvjeta poslovanja. U telekomunikacijskoj industriji u Europskoj uniji i Velikoj Britaniji postoje mnogobrojni primjeri operatora koji dulji niz godina primjenjuju indeksnu klauzulu. Uobičajena je u ugovornim odnosima u industrijama poput osiguravajuće i građevinske, kod zakupa poslovnih prostora kao i u brojnim drugim odnosima te je u uvjetima visoke inflacije unatrag godinu dana postala sve prisutnija i na domaćem tržištu.

Pretplatnici će pojedinačne obavijesti o novim cijenama svojih paketa usluga početi dobivati već danas.