Intel: Plan sveobuhvatnog restrukturiranja nekadašnjeg tehnološkog giganta

Intel, nekadašnji neosporni lider u industriji poluvodiča, suočen je s kritičnim trenutkom u svojoj povijesti. U eri umjetne inteligencije, pregazila ga je Nvidia, sada vrijedna 3 bilijuna dolara, dok se Intel srozao na samo 100 milijardi dolara nakon katastrofalnog izvješća o zaradi za drugo tromjesečje u kolovozu. To je dovelo do smanjenja radne snage i obustave isplate dividendi. Dodatno, odlazak veterana industrije poluvodiča Lip-Bu Tana iz upravnog odbora dodatno je zakomplicirao Intelovu situaciju. Nevjerojatno ali istinito: još 2021. godine Intel je po prihodima bio tri puta veći od Nvidie i to najbolje govori o sezmičkom potresu u industriji poluvodiča..

Tvrtka se priprema za značajnu transformaciju, a ključni trenutak bit će sredinom rujna kada će izvršni direktor Pat Gelsinger predstaviti sveobuhvatni plan restrukturiranja upravnom odboru.

Prodaja, štednja, odvajanje proizvodnju čipova

Ovaj plan, koji prvi put otkriva javnosti Bloomberg, sadrži tri glavne strategije. Prvo, Intel planira prodati sporedne dijelove poslovanja, uključujući svoju jedinicu za programabilne čipove, Alteru, koju je nekad kupio 2015. godine za 16 milijardi dolara, i prodajom potencijalno generirati značajan prihod. Drugo, tvrtka će znatno smanjiti kapitalne izdatke, posebice u pogledu projekata proširenja tvornica. To uključuje moguće otkazivanje planirane tvornice u Njemačkoj i druge projekte i uštedu od 32 milijarde dolara. Treće, Intel odvaja proizvodnju čipova od poslovanja dizajna čipova, čime bi mogao privući više klijenata za svoje "foundry" usluge.

Još 2021. godine Intel je po prihodima bio tri puta veći od Nvidie

Bankari vode restrukturiranje

Za navigaciju kroz ovo složeno restrukturiranje, Intel je angažirao Morgan Stanley i Goldman Sachs kao strateške savjetnike. Ove tvrtke pružit će smjernice o tome koje poslove Intel treba zadržati, a koje prodati. Predstojeći sastanak upravnog odbora sredinom rujna očekuje se kao ključni trenutak za Intel, jer će odluke donesene tijekom ovog sastanka oblikovati strateški smjer tvrtke.

Implikacije za industriju

Intelov plan restrukturiranja nosi značajne implikacije za širu industriju poluvodiča. Konkurenti i potencijalni kupci pomno prate situaciju u potrazi za prilikama, a neki, primjerice Marvell, proizvođač infrastrukturnih čipova, spominju se kao mogući kupci imovine poput Altere. Također, ovaj izvještaj pobija ranije glasine o razdvajanju Intela i prodaji njegovog poslovanja ugovorne proizvodnje, odnosno "foundry" usluge, potencijalnom kupcu poput Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.