Intel na silaznoj putanji, otpuštanja, smanjeni prihodi - koga to još čudi?

Intel planira otpustiti 15 posto svojih globalnih zaposlenika. Kako su izjavili, 29. lipnja imali su125.300 zaposlenih, što bi moglo značiti 18.795 otkaza.

Na ovaj potez su primorani kako bi smanjili troškove za 10 milijardi dolara do 2025. godine. Sve to govori o vremenima u kojem se nalazi industrija poluvodiča i nikoga zapravo ne bi trebalo čuditi što se to događa s Intelom. Razloga ima mnogo, posustali nekadašnji div, izgubio je utrku jer su došli neki novi, agresivniji i agilniji konkurenti

Pad prihoda i dionica

Objavljeni su financijski rezultati za drugo tromjesečje 2024. godine, i nisu nimalo dobri. Pad je prihoda od 1 posto, što zvuči malo, ali radi se o 12,8 milijardi dolara i neto gubitku od 1,6 milijardi dolara. Ovaj financijski pad pripisuje se visokim troškovima i nižim od očekivanih maržama, pogoršanim neuspjehom tvrtke da kapitalizira na nadolazećim trendovima poput umjetne inteligencije dok konkurencija ruši rekorde u poslovanju. Wall Street je oštro reagirao na tu vijest, pa su Intelove dionice, trenutno pale 26 posto, što znači da je Intel izgubio četvrtinu vrijednosti.

Rezanje troškova

U otvorenom pismu zaposlenicima, Intelov CEO Pat Gelsinger je naglasio potrebu da Intel uskladi svoju troškovnu strukturu s novim operativnim modelom i temeljno promijeni način poslovanja. Priznao je da su otpuštanja bolna, ali „neophodna za rješavanje financijskih izazova tvrtke i pozicioniranje za budući rast.“ Intel planira smanjiti troškove istraživanja i razvoja te marketinga, općih i administrativnih troškova. Dodatno, tvrtka će smanjiti bruto kapitalne izdatke za 20 posto u odnosu na prethodne planove, ciljajući da troškovi u 2024. budu između 25 i 27 milijardi dolara, a između 20 i 23 milijarde dolara u 2025. godini.

Postoji nada

Slaba vijest za otpuštene, ali Intel, kako najavljuju, će ponuditi paket za umirovljenje za dobno kvalificirane i program dobrovoljnog odlaska. Analitičari i stručnjaci iz industrije napominju da, iako otpuštanja i mjere smanjenja troškova mogu poboljšati Intelovu kratkoročnu financijsku situaciju, oni nisu lijek za dublje strateške probleme tvrtke. Intelova sposobnost inovacija i prilagodbe novim tehnološkim trendovima, posebno u AI, bit će ključna za njegov oporavak ako do toga uopće dođe. Nitko ne misli da će Intel nestati, ali njegova relevantnost se polako gubi. Postoji nada da će iskoristiti američke investicije u domaću proizvodnju i rastući globalni zahtjev za AI čipovima za povratak na vrh.

Intel gubi Dow Jones?

Istodobno vodi se rasprava o tome treba li Nvidia zamijeniti Intel u Dow Jones Industrial Averageu (DJIA). DJIA, jedan od najstarijih i najpoznatijih burzovnih indeksa, prati 30 vodećih američkih tvrtki te je pokazatelj stanja američkog tržišta dionica i ekonomije.

Posebno je to aktualno u svjetlu nedavnih financijskih rezultata Nvidie i njene tržišne dominacije. Financijski rezultati Nvidie za prvo tromjesečje fiskalne 2025. godine sve govore. Tvrtka je prijavila prihod od 26 milijardi dolara, što označava porast od 18 posto u odnosu na prethodno tromjesečje i nevjerojatan rast od 262 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.