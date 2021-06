Istražili smo kako je kriza u opskrbi čipovima i drugim sirovinama utjecala na domaće startupe

Mnogo se posljednjih mjeseci piše o nestašici poluvodiča u cijelom svijetu i o tome kako su velike tvrtke, proizvođači elektronike ili automobila, usporavali i zaustavljali proizvodnju zbog slabe opskrbe čipovima. Na to sve došla je u ožujku i vijest o zaglavljenom brodu u Sueskom kanalu, koji je dodatno poremetio globalne dobavne lance, no malo toga smo čuli o posljedicama na male i srednje tvrtke.

Kontaktirali smo stoga s nekoliko predstavnika domaćih startupa i malo starijih kompanija koje se zaista bave proizvodnjom (da, i to postoji u Hrvatskoj!) i prodajom hardvera. Priupitali smo ih je li, i koliko, kriza i nestašica na svjetskom tržištu njima stvorila probleme u radu. Ako su se susreli s nestašicama, tražili smo ih da nam ukratko kažu čega im je nedostajalo na tržištu i kako su se u konačnici prilagodili ovoj izvanrednoj situaciji.

Nikola Blažević, Mikrotvornica

Uglavnom trenutačno nemamo neki ekstremni utjecaj na poslovanje, no zbog povećane potražnje za 3D print opremom, a u isto vrijeme i problema s logistikom s istoka, znalo je biti perioda gdje 3D printera kao takvih na tržištu EU uopće nije bilo i po 30-60 dana. Naravno, govorimo o određenim modelima u određeno vrijeme, što naravno našoj nabavi stvara problem. Rješenja smo redovito pronalazili u kvalitetnim supstitucijama s novim brandovima, što se nekad pokaže i kao prednost jer se čak ostvare i neke bolje i produktivnije suradnje.

Od ostaloga, osjeti se pomalo i rast cijena senzora i sličnih komponenti. Filamenti za 3D ispis zasad ne poskupljuju, ali postoje naznake da će i toga biti jer su cijene nekih od polimernih sirovina koje se najčešće koriste u industriji prerade polimera (tipa PE-LD i PE-HD, za vrećice, boce itd.) rasle i preko 200%. Tako da se to uskoro može preliti i na najčešće sirovine koje se koriste u proizvodnji filamenata.

Ante Medić, Iron Bull

Da, primijetili smo itekako nestašicu te povećanje cijena komponenti i transporta, primarno iz Kine. Ponekad nam nedostaje doslovno svega, od pasivnih komponenti poput kondenzatora, do malih driver čipova za motore te mikrokontrolera raznih vrsta. Kako se primarno bavimo prototipiranjem i dizajnom novih i inovativnih proizvoda te elektronike, to nam stvara određene poteškoće u radu.

Prilagodili smo se da tako da smo stalno fleksibilni te moramo nekad i usred prototipiranja mijenjati dizajn tiskanih pločica i komponenata koje se na njih leme, kako bismo mogli završiti cikluse na vrijeme. U proizvodnji smo proširili nabavni lanac pa nemamo tolikih problema, ali vidljivi su definitivno po povećanju cijena komponenti. Ukratko, imamo veći utrošak radnih sati pri dizajnu i eksplorativnoj fazi projekta te je na kraju i sama cijena proizvoda ili prototipa veća.

Tomislav Preksavec, DIY kits webshop

Nestašica je krenula još prije godinu dana kad je nestalo sirovine za PLA filamente (sva skladišta su bila ispražnjena jer su ljudi masovno printali zaštitne vizire). Elektronika je malo kasnila, ali je sada s njom slična situacija: skladišta se prazne, a proizvodnja stoji/kasni. Trenutačno najviše nedostaje specijaliziranih čipova (npr. kontroleri za touchscreen ekrane, pa čak i stakla za njih), a polagano ponestaje i drugih komponenti – sada najviše problema imamo s proizvodima kao što su Raspberry Pi i mikrokontrolerske pločice za 3D printere, a onda i TFT HMI ekrani.

Posljedica svega je negativna za poslovanje. U webshopu su stalno neke stvari nedostupne, ne možemo garantirati isporuke i moramo odbijati narudžbe. Kratkoročno se to svodi na smanjen promet, a dugoročno je najveća šteta od propuštenih poslovnih prilika. Dodatno, cijene poštarine u zadnjih godinu dana su otišle 2-3x gore, dok je vrijeme dostave produženo otprilike za isti faktor.

Zbog svega bili smo primorani povećati skladište za oko 25%, povećati broj dobavljača, te uklanjati dio proizvoda iz ponude. Kad je riječ o cijenama – ono čega nema, poskupljuje, ali tu je i suprotni efekt: sada određeni dobavljači nude neke proizvode puno jeftinije da bi kompenzirali to što nemaju neke druge koje tražimo. Trenutna situacija nije preveliki minus, ako se imaš prostora prilagoditi. Mi smo krenuli i u neke softverske projekte pa smo se time spasili. S druge strane, ne bih htio biti u koži bilo kome tko radi na razvoju proizvoda, to je vjerojatno noćna mora.

David Zovko, e-radionica

Na tržištu primjećujemo nestašicu, neviđenu od kada radimo. Najviše nedostaje poluvodičkih komponenti (integrirani krugovi), ali i svega ostaloga. Najteže nam je doći do mikrokontrolera, koje u velikim količinama koristimo za naše proizvode i proizvode klijenata. Narudžbe za komponente napravljene u rujnu prošle godine nam tek sada dolaze, a za nove ni ne postoji očekivani datum isporuke. Sve to definitivno otežava poslovanje – s obzirom da za mnoge stvari ne postoji alternativa, preostaje nam biti strpljivima i moliti naše kupce za strpljenje.

Albert Gajšak, Circuitmess

U poslovanju smo primijetili da na tržištu nedostaje poluvodiča svih vrsta, primarno mrežnih i čipova za "široke namjene", jer su mnogi prebacili proizvodnju na specijalizirana rješenja. Osim toga nedostaje i mnogo drugih stvari poput kartona za ambalažu (pa se kutije čekaju i po mjesec dana), stakla za ekrane (cijene su udvostručene), plastike svih vrsta, a zanimljivo, i tiskare se žale na nedostatak tinta i druge opreme, pa i njihove usluge kasne.

Primjerice, standardne malene plastične kapice za naš proizvod, kakve smo kupovali iz Kine, potpuno su nestale s tržišta, pa smo ih morali "kopirati" i dati izraditi po narudžbi. Slično je bilo i s jednim tipom USB lemilica, a kada smo promijenili dobavljača, morali smo mijenjati i ambalažu za pakiranje…

Svoj proizvod STEM box prodali smo putem crowdfundinga unaprijed, na temelju postojećih čipova, tada dostupnih. Nakon godinu dana mnogo dijelova više nema u ponudi, npr. jedan od glavnih procesora koji se koristi u našoj igraćoj konzoli više se ne proizvodi, kao niti jednog mrežnog modula za naš uradi-sam telefon. Zbog toga smo morali mijenjati cijelu arhitektura proizvoda. Dobavljači nam redovito govore kako zbog nestašice dižu cijene. Dodatno, zbog neizvjesnosti na tržištu nitko od njih ne želi povećavati svoj lager, tako da sve isporuke kasne.

Spomenut ću i problem s dostavom – Međunarodna poštanska unija nije se još oporavila od krize jer za transport pošiljaka koristi komercijalnu avijaciju, pa nam je slanje poštom postalo sporo i neisplativo. Zbog toga smo sve prebacili na kurirske službe, koje su se odlično prilagodile te rade bolje i brže no ikad.

Srđan Kovačević, Orqa

Nestašica čipova pogađa i nas. Problem je generalno s aktivnim komponentama, a posebno stvari koje se koriste u automotive industriji: video procesori, mikrokontroleri, IMUs. Vidjeli smo drastično povećavanje rokova isporuke za neke “egzotičnije” komponente (posebni FPGA čipovi, određeni SoC-evi, i sl.). Rokovi isporuke su se drastično povećali, a cijene su otišle gore (u nekim slučajevima i do 20x). To nas je natjeralo na dugoročnije planiranje, a vjerojatno će prouzročiti i povećanje cijena. Nabava je postala puno izazovniji i kreativniji posao.

Sada dugoročnije planiramo proizvodnju i gradimo zalihu komponenti. Tu je sad izazov procijeniti koliko veliku zalihu praviti, jer nema previše smisla agresivno kupovati komponente kada cijene odlaze u nebo. Trenutačno procjenjujemo da bi nestašica mogla potrajati i do Q1/2022. Do prije mjesec dana očekivali smo da će se do kraja godine sve stabilizirati. Za mjesec-dva možda zaključimo da se problem neće riješiti ni do kraja H1/2022; i to je na stolu trenutno.

Marin Trošelj, STEMI

Primijetili smo nedostatak u smislu smanjenih proizvodnih kapaciteta, što je povećalo vremena potrebna za proizvodnju i dostavu. Neke manje elektroničke komponente smo trebali mijenjati. Osim što se komponente duže trebaju čekati, i cijene su im značajno porasle. Mi smo se prilagodili tako da smo brzo reagirali i ranije počeli sa proizvodnim procesima te krajem prošle godine počeli s izradom novog proizvoda – programa primijenjene umjetne inteligencije za škole za koji nije potreban nikakav hardver.