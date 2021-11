Japan ulaže više od 5 milijardi dolara kako bi riješio problem nedostatka čipova

Japan će izdvojiti oko 600 milijardi jena, odnosno oko 5,2 milijarde dolara, iz svog dopunskog proračuna za fiskalnu 2021. godinu, kako bi pružio podršku proizvođačima poluvodiča. Oko 400 milijardi jena tamošnja vlada planira uložiti u novu tvornicu koju na jugozapadu Japana gradi najveći svjetski ugovorni proizvođač čipova Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Preostalih 200 milijardi jena ići će na izgradnju drugih novih tvornica kompanija kao što su američki proizvođač memorijskih čipova Micron Technology i japanski Kioxia Holdings.

Novi zakon

Micron kod Hiroshime već proizvodi napredne DRAM-ove, a s vladama raznih zemalja pregovara o ulaganjima u proizvodnju. Interes je zajednički jer japanska vlada proizvodnju poluvodiča gura u prvi plan i to prema zakonu koji podržava tvrtke koje razvijaju brze 5G tehnologije.

Kioxia pak u Japanu ima tvornicu NAND flash memorije. Novi pogon se gradi u Yokkaichiju, a radovi bi trebali biti završeni već sljedeće godine. Godinu poslije trebala bi se pokrenuti i tvornica u Kitakami.

Fond od 600 milijardi jena pokrivao bi subvencije tijekom nekoliko godina. Tvrtke bi dobile potporu pod uvjetom da povećaju proizvodnju kada postoji nedostatak ponude, jer se japanska vlada nada da će osigurati stabilnu domaću opskrbu čipovima.

Ozbiljna neravnoteža

Najveći kupac poluvodičkih čipova je Apple, Samsung je na drugom mjestu. Istovremeno, Samsung je bio i bio drugi najveći prodavač čipova, nakon TSMC-a, pa se činilo kako mu nestašica čipova neće naškoditi.

No, Koreanci su u ožujku prošle godine, u vrijeme izbijanja pandemije, odgodili predstavljanje svog novog pametnog telefona Galaxy Note, zbog "ozbiljna neravnoteža u ponudi i potražnji čipova u IT sektoru na globalnoj razini". Samsung još nije izbacio novi proizvod, a stručnjaci misle da bi se to moglo dogoditi najranije dogodine.

Poguranac proizvođačima

Japanska odluka da pomogne nekim od najmoćnijih proizvođača čipova na svijetu, mogla bi pogurati proizvodnju računalnih čipova za igre, mobilne telefone, pametne satove, prijenosna računala i automobile.

Samo u Fordovim skladištima trenutno trune gotovo 70.000 automobila koji su nepokretni bez čipova kojih jednostavno nema za kupiti. Pa ako nam pandemija krade već drugi Božić za redom, onaj sljedeći mogao bi nam opet biti radostan, nadaju se proizvođači i kupci poluvodiča.