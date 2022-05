Još jedna odgoda: Virgin Galacticov svemirski turizam tek 2023.

Virgin Galactic svojeg je osnivača, Richarda Bransona, do ruba svemira bio lansirao u srpnju prošle godine, i tada se činilo kako je početak pružanja usluge svemirskog turizma iza ugla. No, kompanija osnovana s misijom da demokratizira suborbitalne svemirske letove s kratkim bestežinskim stanjem, nakon toga je upala u niz manjih problema koji su odgodili daljnje komercijalne letove. Prema posljednjim je informacijama planirani rok za početak prijevoza turista njihovim raketoplanom bio kraj ove godine, no sada je najavljena još jedna odgoda.

Potražnja i dalje velika

U najnovijim financijskim rezultatima Virgin Galactica stoji kako je potražnja za njihovim turističkim aranžmanima i dalje snažna. Prodali su do sada, kažu, čak 800 karata, tj. primili rezervacije za prevesti toliko ljudi do visine od 70-ak kilometara. Svaka od tih ulaznica košta oko 200.000 dolara, pa se kompaniji ne spremaju financijski problemi – samo ako započnu s letovima. Do tada planiraju generirati gubitke na razini od 80 do 90 milijuna dolara u tromjesečju.

No, u izvedbi je problem, jer u istom izvješću navode kako su suočeni s nedostatkom radne snage i problemima s opskrbnim lancima, dakle s izazovima s kojima se bori gotovo svaka industrija u svijetu. Zbog toga će, najavljeno je, s komercijalnim turističkim letovima započeti u prvom tromjesečju 2023. godine, kada bi budući astronauti trebali napokon moći iskoristiti svoje odavno uplaćene rezervacije.

Branson i posada prvog službenog leta Virgin Galactica

Sljedeća runda testiranja letjelice VSS Unity trebala bi se dogoditi u posljednjem tromjesečju ove godine. "Ostvarujemo svoje planove kako bismo skalirali poslovanje razvijanjem buduće veće flote letjelica, ulažemo u digitalne tehnologije proizvodnje i gradimo komercijalnu strategiju kako bismo omogućili korisničko iskustvo poput niti jednog drugog", najavio je direktor Virgin Galactica Michael Colglazier.