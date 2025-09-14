Kinezi 'poludjeli' za iPhoneom 17

Unatoč sve jačoj konkurenciji i odgodi iPhone 17 Aira zbog regulatornih problema s eSIM-om, Apple je ponovno dokazao svoju snagu na kineskom tržištu. Prema izvještajima koje prenosi Yahoo! Finance, prednarudžbe za seriju iPhone 17 srušile su sve dosadašnje rekorde i pokazale nevjerojatnu odanost kineskih kupaca.

Naime, prodaja na JD.com, jednoj od najvećih kineskih platformi za online kupovinu, u prvoj minuti nakon otvaranja prednarudžbi u petak premašila je cjelodnevnu prodaju prošlogodišnje serije iPhone 16. Iz JD.com potvrdili su kako se standardni iPhone 17 s 256 GB pohrane pokazao kao najpopularniji izbor među kupcima.

Zbog ogromne potražnje, brojni su korisnici prijavili probleme s pristupom Appleovoj službenoj stranici, koja se borila s opterećenjem. Jedan kupac, koji je uspio osigurati svoj uređaj za dostavu na dan lansiranja 19. rujna, izjavio je da je proces plaćanja trajao punih pet minuta. Također, u Šangaju su svi termini za osobno preuzimanje najjačeg modela, iPhone 17 Pro Maax, rezervirani unutar samo 20 minuta. Već u subotu ujutro, službena stranica je pokazivala da kupci u Guangzhou moraju čekati na isporuku bilo kojeg modela iz serije 17 sve do 15. listopada.

Analitička kuća TrendForce predviđa da će globalne isporuke serije iPhone 17 biti za 3,5 posto veće od prošlogodišnje serije 16, pri čemu će Pro modeli i dalje biti glavni pokretači prodaje. Očekuje se da će se iPhone Air, koji je ove godine zamijenio Plus model, prodavati još bolje.

Ipak, američki tehnološki div suočava se sa žestokom konkurencijom na domaćem terenu. Samo nekoliko dana prije nego što je Apple predstavio iPhone 17, Huawei je lansirao svoj najnoviji flagship mobitel, drugu generaciju trostruko preklopnog pametnog telefona, dok je Xiaomi pomaknuo lansiranje svog modela Xiaomi 16 s listopada na kraj rujna kako bi se izravno natjecao s Appleom.

Početni uspjeh serije iPhone 17 potvrđuje Appleovu dominantnu poziciju u premium segmentu. Ipak, s lokalnim divovima koji dišu za vratom i neizvjesnom ekonomskom situacijom, bitka za kinesko tržište pametnih telefona bit će sve samo ne laka.