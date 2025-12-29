Kinezi maglevom ubrzavaju od nule do 700 km/h za dvije sekunde

Istraživači s Nacionalnog sveučilišta za obrambenu tehnologiju uspješno su ubrzali testno vozilo od jedne tone do brzine od 700 km/h na stazi dugoj tek 400 metara, otvorivši put novim transportnim rješenjima

Više i nije veliko iznenađenje kad iz Kine stigne vijest o novom tehnološkom rekordu, a ovog puta na redu za preuzimanje svjetskog vrha je tehnologija magnetske levitacije (maglev). Tamošnji je tim Nacionalnog sveučilišta za obrambenu tehnologiju (NUDT), koristeći testnu stazu dugu svega 400 metara, uspješno ubrzao testno vozilo do nevjerojatnih 700 km/h u vremenu kraćem od – dvije sekunde.

Tehnološka prekretnica

Ovaj povijesni eksperiment potvrdio je ne samo mogućnost ekstremnog ubrzanja vozila mase od čak jedne tone, već i sposobnost njegovog sigurnog i preciznog zaustavljanja unutar ograničene duljine staze. ​Snimke koje je objavila kineska državna televizija prikazuju vozilo nalik testnoj šasiji automobila, koje juri niz tračnice, ostavljajući za sobom tek prašinu, pri brzinama koje su gotovo neuhvatljive ljudskom oku.

Ovaj uspjeh označava Kinu kao predvodnicu u najvišem segmentu ultrabrze maglev tehnologije na globalnoj razini, a prikazani testni model potvrdio je status najbržeg električnog maglev vozila do sada, koje koristi supravodiče.

​Tijekom desetogodišnjeg istraživanja, ovaj je znanstveni tim uspješno riješio niz ključnih inženjerskih izazova kako bi se mogla postići ovakva ubrzanja. Prema izvješćima, savladane su prepreke vezane uz ultrabrzi elektromagnetski pogon, upravljanje električnim ovjesom te snažnim supravodljivim magnetima.

Kontinuirani napredak

Osim primjene u željezničkom prometu, ova tehnologija elektromagnetskog ubrzanja otvara vrata i potpuno novim industrijama. Stručnjaci ističu potencijal za primjenu u zrakoplovstvu, specifično kao pomoćni sustav za lansiranje raketa i svemirskih letjelica.

Najnoviji rekord nastavak je niza uspjeha kineskih inženjera u protekloj godini. Ranije su već na sličan način postigli brzinu od 648 km/h, dok je u lipnju drugi laboratorij testirao platformu od 1,1 tone koja je dosegla 650 km/h na nešto dužoj dionici.