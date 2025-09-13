Appleov iPhone Air odgođen u Kini zbog problema s eSIM-om

Novi Appleov iPhone Air, predstavljen kao najtanji model do sada, suočava se s neodređenom odgodom lansiranja u Kini. Glavni razlog su regulatorne prepreke vezane uz uklanjanje fizičkog SIM utora

Prema navodima portala Investing.com, tehnološki div Apple (NASDAQ:AAPL) suočio se s neočekivanim problemima na kineskom tržištu. Lansiranje njihovog najnovijeg i najtanjeg modela, iPhone Aira, odgođeno je na neodređeno vrijeme, a čini se da je glavni krivac za to prijelaz na isključivo eSIM tehnologiju.

Provjerom Appleove službene stranice za kinesko tržište u petak, potvrđeno je kako za iPhone Air model ne postoje jasni datumi za prednarudžbu ili početak prodaje. Za razliku od njega, ostali modeli iz nedavno predstavljene linije iPhone 17 dostupni su za prednarudžbu od 12. rujna, s isporukama koje kreću već 19. rujna.

Lokalni kineski mediji izvještavaju kako je uzrok odgode isključivo korištenje eSIM tehnologije u Air modelu. Naime, kako bi postigao iznimno tanak dizajn, koji je i glavna prodajna točka uređaja, Apple je iz ovog modela u potpunosti uklonio utor za fizičku SIM karticu. Čini se da ovaj potez još nije dobio zeleno svjetlo od strane kineskih regulatornih tijela.

Zanimljivo je da su vodeći kineski telekomi, uključujući China Unicom, China Telecom i China Mobile, već ranije iskazali podršku za eSIM tehnologiju. Apple, prema navodima, sada usko surađuje s kineskim regulatorima kako bi se prodaja što prije omogućila.