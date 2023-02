Lenovo Grupa u trećem kvartalu ostvarila neto dobit od 437 milijuna USD

Lenovo je objavio rezultate trećeg kvartala s ostvarenim prihodom Grupe u iznosu od 15,3 milijarde američkih dolara i neto dobiti od 437 milijuna američkih dolara. Prihod Grupe od poslovanja koji se ne odnose na osobna računala dosegao je visokih 41%, dok je profitabilnost ostala solidna jer su diversificirani pokretači rasta tvrtke Lenovo Solutions and Services Group (SSG) i Infrastructure Solutions Group (ISG) povećali prihode na rekordnih 1,8 milijardi američkih dolara i 2,9 milijardi američkih dolara, što predstavlja porast od 23% i 48% na godišnjoj razini. Sve glavne poslovne grupe doprinijele su operativnoj dobiti peti uzastopni kvartal.

Dok se industrija suočava sa značajnim makroekonomskim pritiscima, Lenovo vidi dugoročne prilike jer se globalni trendovi digitalizacije i inteligentne transformacije nastavljaju ubrzavati. Također, tvrtka očekuje da će se IT potrošnja oporaviti do umjerene stope rasta u srednjem i dugoročnom razdoblju. U sektoru osobnih računala, stvarna ponuda, prikazana u podacima vezanim uz aktivaciju u 2022. godini, mnogo je bolja nego što podaci vezani uz isporuku industrije pokazuju, budući da kanal distribucije konzumira višak inventara. Grupa očekuje da se rast na godišnjoj razini nastavi u drugoj polovici kalendarske godine s većom potražnjom krajnjih korisnika od one prije Covida.

Grupa nastavlja s proaktivnim radnjama za daljnje jačanje troškovne konkurentnosti. To će postići ulaganjem u pokretače rasta s visokom maržom, kao i smanjenjem tekuće stope operativnih troškova. Novčani saldo tvrtke Lenovo ostaje snažan, ciklus konverzije gotovine nastavlja se poboljšavati, inventar kanala distribucije je smanjen, a tvrtka nastavlja ulagati u istraživanje i razvoj te održivost ostajući predana udvostručenju profitabilnosti u srednjem roku.