Na 9. Tech World 2023 događaju Lenovo predstavio opsežnu viziju – „AI for All“

Lenovo je predstavio svoje najopsežnije mogućnosti umjetne inteligencije do sada, kao i svoju viziju 'AI for all' na globalnom inovacijskom događaju Lenovo Tech World održanom u Austinu u Texasu. Ovogodišnji događaj, 9. koji je tvrtka organizirala, fokusirao se na mogućnosti tvrtke Lenovo u oslobađanju snage umjetne inteligencije (AI) za pokretanje inteligentne transformacije u svakom aspektu naših života i u svakoj industriji.

Kao dio objedinjujuće vizije 'AI for all' i najave daljnjeg ulaganja od jedne milijarde američkih dolara u inovacije umjetne inteligencije, Lenovo je objavio svoj dinamični pristup hibridnoj umjetnoj inteligenciji te vjeruje kako će javni, privatni i osobni temeljni modeli koegzistirati kako bi omogućili umjetnu inteligenciju za sve. Kako bi podaci bili sigurni i kako bi se zaštitila privatnost korisnika, Lenovo AI može raditi isključivo unutar uređaja ili sigurno s poslužiteljima na lokaciji. U oba slučaja, Lenovo AI uči iz podataka koje daje krajnji korisnik ili putem vlasničkih podataka tvrtke, ali osigurava da se informacije ne dijele javno niti ulazi u otvorene skupove podataka za obuku. Ne samo da je ovaj pristup sigurniji, već i rezultati mogu biti moćniji i personaliziraniji.

Predsjedniku i izvršnom direktoru tvrtke Lenovo Yuanqingu Yangu na pozornici su se pridružili čelnici globalnih partnera tvrtke Lenovo: osnivač, predsjednik i izvršni direktor NVIDIA-e, Jensen Huang; predsjednica i izvršna direktorica AMD-a, dr. Lisa Su, i predsjednik i izvršni direktor Formule 1®, Stefano Domenicali. Predsjednik i izvršni direktor tvrtke Microsoft, Satya Nadella, izvršni direktor i predsjednik Qualcomma, Cristiano Amon, i izvršni direktor Intela, Pat Gelsinger, pridružili su se Tech Worldu putem video poziva.

Tijekom svog uvodnog govora, Yang je podijelio planove tvrtke Lenovo vezane za pružanje umjetne inteligencije organizacijama svih veličina, „Drago mi je što mogu podijeliti našu inovativnu viziju za isporuku AI for all – pojedincima i tvrtkama – diljem svijeta, putem Lenovo sveobuhvatnih sposobnosti računalstva, s personaliziranim, prilagođenim znanjem o pojedincima i tvrtkama uz zaštitu privatnosti i sigurnosti podataka. Ovo je također proslava partnerstva s ključnim liderima u eri umjetne inteligencije. Zajedno oslobađamo snagu umjetne inteligencije kako bismo pomogli u izgradnji pametnijeg, uključivijeg i održivijeg svijeta.”

Dr. Lisa Su, predsjednica i izvršna direktorica AMD-a na pozornici u Austinu govorila je o partnerstvu Lenova i AMD-a, „Imamo dugu povijest su-inoviranja s tvrtkom Lenovo, od ThinkSystema u podatkovnom centru do ThinkStation radnih stanica i ThinkPad prijenosnih računala. Uzbuđeni smo što možemo proširiti našu suradnju kako bismo osnažili rješenja optimizirana za umjetnu inteligenciju u portfelju osobnih računala i podatkovnih centara tvrtke Lenovo koju pokreću procesori AMD Ryzen, EPYC™ i Instinct™.”

Putem videa, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Microsoft, Satya Nadella, dodao je: „U Microsoftu smo predani pomoći ljudima i organizacijama u primjeni digitalne tehnologije kako bi se prilagodili i napredovali u ovom novom dobu umjetne inteligencije. Zato je naše dugogodišnje partnerstvo s tvrtkom Lenovo toliko važno. Tijekom godina, spajali smo Lenovo uređaje i usluge sa snagom tehnologije kako bismo pomogli korisnicima diljem svijeta u svakoj industriji i u svakom sektoru gospodarstva. Zajedno ćemo graditi na ovim ulaganjima kako bismo pomogli potaknuti sljedeću razinu vrijednosti za naše zajedničke klijente.”

Lenovo radi na sljedećoj generaciji AI-spremne i AI-optimizirane infrastrukture kako bi korisnicima diljem svijeta kroz hibridni pristup donio moćnu, prilagođenu, skalabilnu i energetski učinkovitu umjetnu inteligenciju. Nova era hibridne umjetne inteligencije pomoći će tvrtkama da povećaju snagu svojih podataka gdje god da su stvoreni i pojednostaviti put do inteligentne transformacije širenjem umjetne inteligencije izvan clouda i njenom isporukom tvrtkama koje se nalaze najdalje od cloud centara (far edge) u stvarnom vremenu. Na pozornici, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Lenovo, Yuanqing Yang, i izvršni direktor i osnivač NVIDIA-e, Jensen Huang, najavili su prošireno partnerstvo s novim, hibridnim rješenjima i inženjerskom suradnjom za isporuku snage generativne umjetne inteligencije svakoj tvrtki.

Kao tržišni partner s tvrtkom NVIDIA, Lenovo će isporučiti potpuno integrirane sustave koji donose računalstvo kojeg pokreće umjetna inteligencija svugdje gdje se stvaraju podaci, od edgea do clouda, pomažući tvrtkama da jednostavno implementiraju prilagođene generativne AI aplikacije koje pokreću inovacije i transformaciju u bilo kojoj industriji. Kroz suradnju, Lenovo i NVIDIA stvorit će sustave sljedeće generacije temeljene na NVIDIA-inom fleksibilnom MGX modularnom referentnom dizajnu za isporuku širokog raspona robusnih i sigurnih rješenja za najzahtjevnija generativna AI radna opterećenja, pomažući tvrtkama u implementaciji skalabilnih kognitivnih odluka s NVIDIA Omniverse platformom.

Tvrtke također zajedno osnažuju poslovanja da jednostavno implementiraju AI i započnu svoje transformacije potaknute umjetnom inteligencijom s novom Lenovo AI Professional Services Practice. Nudeći širinu usluga, rješenja i platformi, ova praksa pomaže tvrtkama svih veličina da se snađu u AI okruženju, pronađu prava rješenja i puste AI da radi za njihove organizacije brzo, isplativo i u velikom opsegu, dovodeći AI od koncepta do stvarnosti.

Lenovo je demonstrirao budućnost uređaja spremnih za AI i značajki koje pokreće AI, uključujući viziju budućeg računala s umjetnom inteligencijom koje će povećati produktivnost, pojednostaviti tijek rada i zaštititi podatke, te demo verziju Personal AI Twin. To se postiže AI interakcijama na tipkovnici i prirodnim jezikom krajnjeg korisnika kao i novom konceptualnom značajkom nazvanom AI NOW, koja je osobno AI twin (AI asistent) rješenje za AI osobna računala. AI koristi personalizirane i privatne modele zaključivanja temeljene na korisnikovoj vlastitoj bazi znanja na uređaju i precizno prilagođenim modelima te štiti krajnjeg korisnika uz sigurnost podataka i zaštitom privatnosti.

Uz demonstracije uređaja s umjetnom inteligencijom, Lenovo je također predstavio koncept prilagodljivog zaslona pametnog telefona koji se može savijati i oblikovati u različite oblike ovisno o potrebama korisnika, a izgrađen je na zaslonskim i mehaničkim inovacijama iz Lenovo sklopivih uređaja i sklopivih koncepata, kao i ažuriranja za potpuno rješenje tvrtke za snimanje pokreta koje pokreće umjetna inteligencija, Project Chronos. Lenovo je također objavio svoj rad u širem tehnološkom ekosustavu s partnerima kao što je NVIDIA, gdje će Lenovova središnja računalna jedinica raditi na NVIDIA-inoj platformi DRIVE Thor, najsnažnijem svjetskom računalu u vozilu.

Kao dio svoje usredotočenosti na pametna rješenja, Lenovo je najavio svoju viziju Enterprise AI Twin – AI aplikacije koja posjeduje detaljno znanje o poduzeću i čuva privatnost i sigurnost tog znanja. Pronalazi i izdvaja relevantne informacije unutar tvrtke, s uređaja, edge i privatnog clouda, sintetizira ih u procjene i zaključke te predlaže rješenja. AI Twin (AI blizanac) može se koristiti za široku paletu scenarija – od pomaganja zaposlenicima da rezerviraju planove putovanja koji su u skladu s politikama tvrtke i individualnim preferencijama, do timova opskrbnog lanca koji smanjuju rizike na temelju javnih AI informacija kao što su obrasci vremenskih prilika, zajedno s poslovnim AI koja promatra narudžbe kupaca i utjecaj vremenskih prilika na pošiljke, dijelove koji stižu, smetnje u prijevozu itd.

Uz izvršnog direktora Yuanqinga Yanga, tehnički direktor tvrtke Lenovo i čelnici poslovnih grupa podijelili su svoje viđenje o AI za sve:

Dr Yong Rui, viši potpredsjednik i glavni tehnološki direktor, komentirao je: „Ukratko, vjerujemo da će buduća umjetna inteligencija uključivati hibridnost javnih, privatnih i osobnih temeljnih modela (FM) koji rade zajedno. Naša hibridna AI usluga iskoristit će tri vrste FM-a, osnažiti AI aplikacije u cloudu, edgeu i uređajima s osobnim blizancem i poslovnim blizancem. Lenovo bi želio izgraditi ovaj Hybrid AI ekosustav zajedno s partnerima, kako bi povećao potencijal temeljnih modela i koristio i našoj industriji i svakodnevnom životu.”

Kirk Skaugen, izvršni potpredsjednik i predsjednik Lenovo Infrastructure Solutions Group, podijelio je Lenovo viziju za sljedeću generaciju AI rješenja. Ubrzavanjem nove ere IT-a s namjenskom infrastrukturom spremnom za AI koja ide dalje od podatkovnog centra do edgea, Lenovo pomaže tvrtkama da povećaju snagu svojih podataka. Uz pomoć partnera poput dr. Jonasa Juseliusa, tehničkog direktora u Oceanboxu i dr. Bernda Geigera, izvršnog direktora i tehničkog direktora u semafora systems, Skaugen je podijelio utjecaj snažnih AI rješenja na poslovne rezultate.

„Bez obzira na to gdje radite s umjetnom inteligencijom, bez obzira na to želite li računalstvo opće namjene ili visoko prilagođeno računalstvo, Lenovo nudi rješenja - omogućavajući AI posvuda za sve", rekao je Skaugen. „Kroz našu vlastitu vrhunsku AI tehnološku inovaciju i zajedno sa širokom mrežom najboljih partnera u klasi, nova Lenovo Hybrid AI rješenja stvaraju brži i fleksibilniji put do generativne AI dovodeći AI na razini podatkovnog centra do izvora poslovnih podataka bilo gdje.”

Ken Wong, izvršni potpredsjednik i predsjednik Lenovo Solutions & Services Group, raspravljao je o tehnološkom okruženju koje se razvija i najavio najnovije ponude tvrtke Lenovo, koje se temelje na umjetnoj inteligenciji, a koje pomažu tvrtkama da iskoriste umjetnu inteligenciju za poboljšanje poslovnih operacija i digitalnih iskustava.

Ponude su uključivale:

AI Professional Services Practice, u suradnji s tvrtkom NVIDIA, pomaže korisnicima brzo praćanje implementacije umjetne inteligencije od koncepta do rezultata.

Care of One Platform prvo je rješenje takve vrste koje pokreće AI te pruža uvide i podršku kako bi pomoglo tvrtkama u stvaranju optimalnog radnog okruženja i poboljšanju iskustva i produktivnosti zaposlenika.

Sustainability AI Engine pomaže tvrtkama vizualizirati utjecaj poslovnih izbora koji bi mogli utjecati na njihove ciljeve održivosti i odabrati najbolje opcije održivosti za postizanje željenog rezultata.

„AI donosi uzbudljive mogućnosti, ali također i povećanu hitnost i složenost za današnje CIO-ove. Lenovo ima iskustvo, stručnost i end-to-end rješenja za stavljanje umjetne inteligencije u rad na sve prave načine—brzo", rekao je Wong.

Luca Rossi, izvršni potpredsjednik i predsjednik Lenovo Intelligent Devices Group, istaknuo je značaj uređaja koje pokreće AI. Tijekom demonstracija uživo Projekta Chronos i Motorolinog koncepta prilagodljivog zaslona s generativnim demo verzijama na temu AI, Lenovo je pokazao snagu AI rješenja i svoju poziciju lidera u inovacijama. Uz sudjelovanje direktora Formule 1 Strategic Technical Ventures, Petea Samare, Rossi je istaknuo kako Lenovo pametnija tehnologija i rješenja potiču tehnološki najnapredniji sport na svijetu i poboljšavaju iskustvo obožavatelja, poput virtualne stvarnosti. Rossi je također razgovarao s Josephom Artusom, glavnim komercijalnim direktorom OpenBCI-ja, o tome kako Lenovo ThinkStation linija radnih stanica daje svakoj tvrtki lokalna, skalabilna AI rješenja koja se koriste za razvoj i upravljanje temeljnim modelima koji pokreću budućnost računalstva koje pokreće AI. Kroz ove inovacije i partnerstva, Lenovo može isporučiti moćne mogućnosti na uređaju.

„Lenovo je spreman pobijediti u području AI uređaja sa znanjem i iskustvima prilagođenim vama. Naši uređaji budućnosti s umjetnom inteligencijom nikada neće prestati učiti i temeljit će se na osobnom temeljnom modelu koji ih čini jedinstvenima za vas, a istovremeno štiti vašu privatnost. Također, vjerni nepokolebljivoj predanosti tvrtke Lenovo inovacijama, budućim AI uređajima osiguravamo još prirodnije i intuitivnije mogućnosti interakcije za bolje cjelokupno iskustvo,” rekao je Luca Rossi, predsjednik Lenovo Intelligent Devices Group. „Lenovo za cilj ima pružiti najopsežniji i najpovezaniji portfelj s omogućenom umjetnom inteligencijom za potrošačke i poslovne potrebe. Kako bismo to učinili, nastavit ćemo blisko surađivati s partnerima kako bismo predvodili ovaj transformacijski pomak u našoj industriji.”