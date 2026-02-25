Mac mini postaje "Made in USA", proizvodit će se u Teksasu

Apple značajno širi svoju prisutnost u Houstonu, pokrećući proizvodnju računala Mac mini i AI poslužitelja u SAD-u, uz otvaranje tisuća radnih mjesta i novog centra za naprednu obuku u proizvodnji

Sandro Vrbanus srijeda, 25. veljače 2026. u 10:40

Nastavljajući s valom investicija u domaću proizvodnju, Apple je najavio značajno proširenje svojih tvorničkih kapaciteta u Houstonu (savezna država Teksas). Time će se proizvodnja popularnog stolnog računala Mac mini prvi put preseliti u Sjedinjene Američke Države. Uz taj strateški potez, kompanija planira udvostručiti površinu svojeg kampusa te intenzivirati proizvodnju naprednih AI poslužitelja. Prema službenoj izjavi izvršnog direktora Tima Cooka, ovaj pothvat "potvrđuje duboku predanost tvrtke budućnosti američke proizvodnje".

Tehnologija i edukacija

Odluka o preseljenju proizvodnje Mac minija predstavlja prekretnicu u Appleovom opskrbnom lancu, a očekuje se da će novi pogon u Houstonu otvoriti nekoliko tisuća novih radnih mjesta. Pored osobnih računala, taj je grad postao ključno čvorište za Appleovu cloud infrastrukturu. Proizvodnja naprednih AI poslužitelja, koja uključuje i izradu matičnih ploča na samoj lokaciji, započela je tijekom 2025. godine i trenutno se odvija brže od predviđenog plana. Poslužitelji, sastavljeni u teksaškim pogonima, koriste se u Appleovim podatkovnim centrima diljem zemlje, čime se osigurava stabilnost digitalnih usluga tvrtke, navode iz kompanije.

Kao nadogradnju proizvodnji, Apple investira i u razvoj radne snage kroz novi Centar za naprednu proizvodnju (Advanced Manufacturing Center). Objekt od približno 1.850 kvadratnih metara trenutačno je u izgradnji, a njegovo se otvorenje očekuje krajem ove godine. Centar je osmišljen kao prostor za praktičnu obuku gdje će Appleovi stručnjaci podučavati polaznike iz različitih sfera – od studenata do zaposlenika dobavljača.

Edukacijski centar bit će dostupan američkim tvrtkama svih veličina, omogućujući im usvajanje naprednih tehnika proizvodnje koje Apple koristi za svoje proizvode. Kroz ovakav model suradnje i prijenosa znanja, Apple nastoji podići konkurentnost cjelokupne američke proizvodne industrije na višu razinu, istodobno osiguravajući stručni kadar za svoje proširene kapacitete u Houstonu.

