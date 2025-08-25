Macrohard: Muskov ironičan pokušaj simuliranja softverskih kompanija

Elon Musk u posljednje se vrijeme ponovno manje bavi politikom, a više biznisom, u kojem ima prilike češće ispoljavati svoju strast za djetinjastim šalama, čime privlači pozornost na svoje nove projekte

Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu specifičnog smisla za humor, najavio je kako njegova kompanija za umjetnu inteligenciju xAI radi na simulaciji softverskih tvrtki poput Microsofta, koristeći isključivo AI tehnologije. Kako bi to dokazao u praksi, odlučio je i pokrenuti jednu takvu "virtualnu" kompaniju, koju bi u potpunosti simulirala umjetna inteligencija. Projekt nosi "šaljivi" naziv Macrohard, što je jasna aluzija na tehnološkog giganta Microsoft i činjenicu da nova kompanija želi biti nešto sasvim suprotno.

Ozbiljna namjera iza šale

U objavi na svojoj mreži X Musk je napisao "To je šaljiv naziv, ali projekt je vrlo stvaran! U načelu, s obzirom na to da softverske tvrtke poput Microsofta same ne proizvode nikakav fizički hardver, trebalo bi ih biti moguće u potpunosti simulirati pomoću umjetne inteligencije". Nakon toga nije iznio više detalja.

Join @xAI and help build a purely AI software company called Macrohard. It’s a tongue-in-cheek name, but the project is very real!



In principle, given that software companies like Microsoft do not themselves manufacture any physical hardware, it should be possible to simulate… — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2025

Da se ne radi samo o njegovoj ludoj ideji, potvrđuje i činjenica da je tvrtka xAI već poduzela konkretne korake. Prema dokumentima američkog Ureda za patente i žigove, 1. kolovoza podnesen je zahtjev za zaštitu žiga za naziv "macrohard". Prijava navodi širok raspon proizvoda i usluga usmjerenih na umjetnu inteligenciju, uključujući "računalni softver za umjetnu proizvodnju ljudskog govora i teksta" te "računalni softver za dizajniranje, kodiranje, pokretanje i igranje videoigara pomoću umjetne inteligencije".

U službenom registru kompanija američke savezne države Delaware već se može pronaći i poduzeće naziva Macrohard Ventures, osnovano 15. kolovoza, pa neki već sumnjaju da je upravo ona ustoličena kao pravni oblik ovog konceptualnog projekta Muska i xAI-ja.