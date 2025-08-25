Macrohard: Muskov ironičan pokušaj simuliranja softverskih kompanija

Elon Musk u posljednje se vrijeme ponovno manje bavi politikom, a više biznisom, u kojem ima prilike češće ispoljavati svoju strast za djetinjastim šalama, čime privlači pozornost na svoje nove projekte

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 25. kolovoza 2025. u 19:28
📷 Grok
Grok

Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu specifičnog smisla za humor, najavio je kako njegova kompanija za umjetnu inteligenciju xAI radi na simulaciji softverskih tvrtki poput Microsofta, koristeći isključivo AI tehnologije. Kako bi to dokazao u praksi, odlučio je i pokrenuti jednu takvu "virtualnu" kompaniju, koju bi u potpunosti simulirala umjetna inteligencija. Projekt nosi "šaljivi" naziv Macrohard, što je jasna aluzija na tehnološkog giganta Microsoft i činjenicu da nova kompanija želi biti nešto sasvim suprotno.

Ozbiljna namjera iza šale

U objavi na svojoj mreži X Musk je napisao "To je šaljiv naziv, ali projekt je vrlo stvaran! U načelu, s obzirom na to da softverske tvrtke poput Microsofta same ne proizvode nikakav fizički hardver, trebalo bi ih biti moguće u potpunosti simulirati pomoću umjetne inteligencije". Nakon toga nije iznio više detalja.

Da se ne radi samo o njegovoj ludoj ideji, potvrđuje i činjenica da je tvrtka xAI već poduzela konkretne korake. Prema dokumentima američkog Ureda za patente i žigove, 1. kolovoza podnesen je zahtjev za zaštitu žiga za naziv "macrohard". Prijava navodi širok raspon proizvoda i usluga usmjerenih na umjetnu inteligenciju, uključujući "računalni softver za umjetnu proizvodnju ljudskog govora i teksta" te "računalni softver za dizajniranje, kodiranje, pokretanje i igranje videoigara pomoću umjetne inteligencije".

U službenom registru kompanija američke savezne države Delaware već se može pronaći i poduzeće naziva Macrohard Ventures, osnovano 15. kolovoza, pa neki već sumnjaju da je upravo ona ustoličena kao pravni oblik ovog konceptualnog projekta Muska i xAI-ja.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi