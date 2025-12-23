Istraga otkrila: Muskov odjel za učinkovitost lažirao je najveće uštede

Kada je Elon Musk preuzeo zadatak da reformira američku birokraciju, njegov Odjel za vladinu učinkovitost (DOGE) obećao je smanjiti saveznu potrošnju za bilijun dolara do listopada. Odjel se pohvalio s više od dvadeset devet tisuća rezova, ukidanjem ugovora vrijednih milijarde dolara i otpuštanjem državnih službenika. Međutim, novinari koji su cijelu godinu pratili rad DOGE-a, pregledavajući stotine saveznih zapisa i intervjuirajući stručnjake, otkrili su zapanjujuću istinu. Ne samo da DOGE nije postigao svoj cilj, već je savezna potrošnja pod njegovim nadzorom zapravo porasla.

Velika obećanja, lažne uštede

Kako je to moguće? Prema detaljnoj analizi The New York Timesa, velik dio problema leži u činjenici da su najveće uštede koje je DOGE prijavio bile pogrešne. Dok je odjel doista napravio tisuće manjih rezova koji su pogodili primatelje inozemne pomoći, američke male poduzetnike i lokalne pružatelje usluga, ti iznosi bili su zanemarivi u razmjerima saveznog proračuna. Primjerice, od trinaest najvećih otkazanih ugovora i bespovratnih sredstava na objavljenom popisu DOGE-a, svi su bili netočni. Na vrhu popisa bila su dva ugovora Ministarstva obrane, jedan za informacijsku tehnologiju, a drugi za održavanje zrakoplova. Muskova grupa navela ih je kao "ukinute", tvrdeći da je time poreznim obveznicima ušteđeno 7,9 milijardi dolara. To se pokazalo neistinitim. Ugovori su i dalje aktivni, a uštede su bile samo računovodstvena iluzija. Ta dva lažna unosa zajedno su bila veća od dvadeset pet tisuća drugih prijavljenih ušteda zajedno.

Analiza je pokazala da je od četrdeset najvećih stavki na popisu DOGE-a samo dvanaest bilo točno, odražavajući stvarne rezove. Ostatak je bio mješavina pogrešaka koje su uključivale dvostruko brojanje, pripisivanje zasluga za ukidanja koja je provela prethodna Bidenova administracija, pogrešne klasifikacije programa koji nikada nisu ugašeni te velika preuveličavanja. Mnoge od tih lažnih ušteda oslanjale su se na knjigovodstveni trik smanjivanja "gornje granice vrijednosti" ugovora, odnosno teoretskog limita koji vlada može potrošiti, bez promjene stvarne potrošnje. "Smanjuje li spuštanje limita na vašoj kreditnoj kartici vašu potrošnju? Ne, ne smanjuje", slikovito je objasnio Travis Sharp, viši suradnik u Centru za strateške i proračunske procjene.

Stvarni rezovi s teškim posljedicama

Unatoč lažnim velikim brojkama, djelovanje DOGE-a ipak je dovelo do stvarnih rezova koji su zatvorili urede, ukinuli programe i lišili ljude hrane, lijekova i druge pomoći. Za one koji su ovisili o tim sredstvima, posljedice su bile iznenadne i razorne. DOGE je ukinuo gotovo sve ugovore i bespovratna sredstva USAID-a, nastojeći otpustiti većinu osoblja. Iako su neki programi pomoći kasnije obnovljeni, tisuće su otkazane. Za organizaciju Plan International USA, to je značilo prekid rada na trinaest projekata, uključujući program pomoći u hrani u Etiopiji i obrazovni program u Nepalu koji je djevojčicama omogućavao ostanak u školi kako bi izbjegle rane, prisilne brakove.

Ukidanje bespovratnih sredstava prisililo je humanitarnu grupu Alight da zaustavi dostavu hrane i lijekova izbjeglicama iz Sudana, iako su na kraju uspjeli popuniti prazninu privatnim donacijama. Scott Roehm iz Centra za žrtve torture izjavio je da je njegova organizacija morala prestati plaćati 75 posto svog osoblja, što je dovelo do zatvaranja centara za savjetovanje i rehabilitaciju tisuća žrtava. Ironično, dok su ove male, ali bolne uštede izazvale kaos, njihov ukupni financijski učinak bio je minimalan. Upravo je ta neravnoteža omogućila DOGE-u da izazove veliku štetu uz vrlo malo stvarne uštede. "Male brojke su te koje povrjeđuju ljude", izjavila je Lisa Shea Mundt, čija tvrtka prati vladine ugovore.

Kaos, netransparentnost i Muskovo žaljenje

Greške koje je DOGE ostavio iza sebe proizlazile su iz kaotičnog procesa u kojem su rezovi identificirani. Odjel je bio popunjen vanjskim suradnicima iz poslovnog i tehnološkog svijeta, s malo iskustva u složenosti vladinih programa. Musk je obećao da će DOGE biti "najtransparentnija organizacija u povijesti vlade", no umjesto toga postao je nejasan, a nedostatak napretka prikriven je pogreškama i nerazumljivim računovodstvom. Mnogi od početnih rezova kasnije su zaustavljeni ili poništeni sudskim tužbama, što je vladi stvorilo dodatne troškove, a DOGE te promjene nikada nije ažurirao na svojoj stranici.

Bijela kuća odbila je odgovoriti на specifična pitanja o radu DOGE-a, dok ni sam Musk, koji je napustio odjel u svibnju, nije odgovorio na upite. Ipak, u nedavnom intervjuu za podcast, Musk je priznao da je njegov tim bio "donekle uspješan", ali je dodao da, kada bi se mogao vratiti u prošlost, ne bi ponovio isto. "Umjesto da radim na DOGE-u, trebao sam raditi na svojim tvrtkama", rekao je. Web stranica na kojoj je DOGE bilježio svoje uspjehe, nazvana "Zid računa", nije ažurirana od četvrtog listopada.

U konačnici, analiza pokazuje da je DOGE bio vježba koja je imala elemente i rezanja proračuna i obmane, no među najvećim tvrdnjama lažne uštede bile su daleko češće i veće od stvarnih. Dok se posljedice otpuštanja i ukinutih programa i dalje osjećaju, velika misija smanjenja državnog duga ostala je neispunjena.