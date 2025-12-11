Startup bivših zaposlenika želi vratiti "stari" Twitter i oduzeti to ime Elonu Musku

Američki startup Operation Bluebird zatražio je poništenje zaštitnih znakova "Twitter" i "Tweet" tvrdeći da ih je tvrtka X napustila, s planom lansiranja nove društvene mreže na domeni Twitter.new

Tim bivših zaposlenika Twittera, okupljen u startup Operation Bluebird, službeno je podnio zahtjev Američkom uredu za patente i žigove (USPTO) tražeći poništenje zaštitnih znakova "Twitter" i "Tweet" koji su trenutno u vlasništvu tvrtke X Corp Elona Muska. U svojem zahtjevu, podnesenom početkom mjeseca, tvrde da je X Corp praktički napustio te zaštićene marke jer ih više ne koristi u komercijalne svrhe, s obzirom na to da su uklonjeni iz svih proizvoda, promotivnih materijala i usluga te zamijenjeni brendom "X". Njihovi odvjetnici tvrde da je kultna "plava ptičica" zaboravljena i da je X Corp ne misli ponovno koristiti.

Povratak plave ptičice

U slučaju da njihov pravni manevar bude uspješan, čelnici Operation Bluebirda planiraju lansirati novu društvenu mrežu pod nazivom Twitter.new, koja bi trebala vratiti iskustvo "javnog trga" kakvo je Twitter nekada predstavljao. Već su razvili i funkcionalan prototip nove platforme na spomenutoj domeni i sada pozivaju korisnike da unaprijed rezerviraju svoja korisnička imena, koristeći slogan "Vratite se bivšem" (#BackWithYourEx).

Pokretači potencijalne nove platforme naglašavaju da im cilj nije samo preuzimanje imena, već i vraćanje osjećaja zajedništva i globalne povezanosti koji je, prema njihovom mišljenju, nestao nakon Muskovog preuzimanja i rebrandinga. Jedan od nekadašnjih zaposlenika Twittera, Stephen Coates, dio je vodećeg tima ove operacije. Prema njemu, dostupne alternative X-u nemaju dovoljnu snagu niti uspijevaju utjecati na globalni diskurs na način na koji je to činio Twitter, pa kaže da njihova nova platforma želi popuniti tu prazninu.

Stručnjaci za intelektualno vlasništvo upozoravaju da, iako argument o napuštanju brenda ima temelja, oduzimanje žigova jednoj od najvećih tehnoloških tvrtki neće biti jednostavan proces. Čak i ako USPTO poništi registraciju žigova tvrtke X, Musk bi i dalje mogao pokušati spriječiti Operation Bluebird u korištenju imena Twitter putem drugih pravnih mehanizama. Dok se pravna zavrzlama ne rasplete – svi zainteresirani već sad mogu na adresi Twitter.new rezervirati svoje korisničko ime na (možda) novoj društvenoj mreži.