Startup bivših zaposlenika želi vratiti "stari" Twitter i oduzeti to ime Elonu Musku

Američki startup Operation Bluebird zatražio je poništenje zaštitnih znakova "Twitter" i "Tweet" tvrdeći da ih je tvrtka X napustila, s planom lansiranja nove društvene mreže na domeni Twitter.new

Sandro Vrbanus četvrtak, 11. prosinca 2025. u 15:05

Tim bivših zaposlenika Twittera, okupljen u startup Operation Bluebird, službeno je podnio zahtjev Američkom uredu za patente i žigove (USPTO) tražeći poništenje zaštitnih znakova "Twitter" i "Tweet" koji su trenutno u vlasništvu tvrtke X Corp Elona Muska. U svojem zahtjevu, podnesenom početkom mjeseca, tvrde da je X Corp praktički napustio te zaštićene marke jer ih više ne koristi u komercijalne svrhe, s obzirom na to da su uklonjeni iz svih proizvoda, promotivnih materijala i usluga te zamijenjeni brendom "X". Njihovi odvjetnici tvrde da je kultna "plava ptičica" zaboravljena i da je X Corp ne misli ponovno koristiti.

Povratak plave ptičice

U slučaju da njihov pravni manevar bude uspješan, čelnici Operation Bluebirda planiraju lansirati novu društvenu mrežu pod nazivom Twitter.new, koja bi trebala vratiti iskustvo "javnog trga" kakvo je Twitter nekada predstavljao. Već su razvili i funkcionalan prototip nove platforme na spomenutoj domeni i sada pozivaju korisnike da unaprijed rezerviraju svoja korisnička imena, koristeći slogan "Vratite se bivšem" (#BackWithYourEx).

Pokretači potencijalne nove platforme naglašavaju da im cilj nije samo preuzimanje imena, već i vraćanje osjećaja zajedništva i globalne povezanosti koji je, prema njihovom mišljenju, nestao nakon Muskovog preuzimanja i rebrandinga. Jedan od nekadašnjih zaposlenika Twittera, Stephen Coates, dio je vodećeg tima ove operacije. Prema njemu, dostupne alternative X-u nemaju dovoljnu snagu niti uspijevaju utjecati na globalni diskurs na način na koji je to činio Twitter, pa kaže da njihova nova platforma želi popuniti tu prazninu.

Stručnjaci za intelektualno vlasništvo upozoravaju da, iako argument o napuštanju brenda ima temelja, oduzimanje žigova jednoj od najvećih tehnoloških tvrtki neće biti jednostavan proces. Čak i ako USPTO poništi registraciju žigova tvrtke X, Musk bi i dalje mogao pokušati spriječiti Operation Bluebird u korištenju imena Twitter putem drugih pravnih mehanizama. Dok se pravna zavrzlama ne rasplete – svi zainteresirani već sad mogu na adresi Twitter.new rezervirati svoje korisničko ime na (možda) novoj društvenoj mreži.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi