Morgan Stanley: AI gasi više od 200.000 radnih mjesta u europskim bankama

Nova analiza Morgan Stanleyja predviđa masovne otkaze u europskom bankarskom sektoru. Zbog uvođenja umjetne inteligencije i zatvaranja poslovnica, do 2030. godine moglo bi nestati oko deset posto radne snage velikih banaka

Bug.hr petak, 2. siječnja 2026. u 05:00
📷 Jonathan Cooper / Unsplash
Jonathan Cooper / Unsplash

Prema novoj analizi Morgan Stanleyja, o kojoj izvještava Financial Times, više od dvjesto tisuća radnih mjesta u europskim bankama moglo bi nestati do 2030. godine, budući da se zajmodavci sve više oslanjaju na umjetnu inteligenciju i zatvaraju fizičke poslovnice. To predstavlja otprilike deset posto ukupne radne snage u trideset i pet velikih europskih banaka.

Ovaj val otpuštanja najteže će pogoditi pozadinske operacije, upravljanje rizicima i odjele za usklađenost poslovanja – onaj manje glamurozan, ali ključan dio bankarstva gdje se vjeruje da algoritmi mogu obrađivati podatke i tablice brže i učinkovitije od ljudi. Banke s nestrpljenjem očekuju projicirano povećanje učinkovitosti od čak trideset posto, navodi se u izvješću Morgan Stanleyja. Automatizacija procesa koji su se dosad obavljali ručno postaje glavni pokretač smanjenja broja zaposlenih.

Globalni trend, a ne samo europski problem

Smanjenje radne snage nije ograničeno samo na Europu. Američki bankarski div Goldman Sachs još je u listopadu upozorio svoje zaposlenike u Sjedinjenim Državama na otkaze i zamrzavanje zapošljavanja do kraja 2025. godine. Sve je to dio njihove AI inicijative nazvane "OneGS 3.0", koja cilja na optimizaciju svega, od procesa uvođenja novih klijenata do regulatornog izvještavanja.

Neke institucije već su počele s rezovima. Nizozemski zajmodavac ABN Amro planira smanjiti petinu svog osoblja do 2028. godine, dok je izvršni direktor banke Société Générale izjavio kako "ništa nije sveto" kada je riječ o rezanju troškova. Ipak, neki europski bankarski čelnici pozivaju na oprez. Jedan od direktora u JPMorgan Chaseu izjavio je za FT da bi se industriji moglo osvetiti ako mlađi bankari nikada ne nauče osnove posla, jer će ključna znanja s vremenom nestati.

Ova tranzicija postavlja ključno pitanje o budućnosti rada u financijskom sektoru. Dok tehnologija obećava veću produktivnost i niže troškove, donosi i značajne društvene izazove vezane uz prekvalifikaciju radne snage i potencijalni gubitak ljudske ekspertize koja se gradila desetljećima.



