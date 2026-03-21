Amazon navodno radi na AI mobitelu

Amazon se već jednom okušao na tržištu mobitela s Fire Phoneom iz 2014. godine, koji nije ostvario veliki uspjeh. Nakon toga su radili samo tablete

Matej Markovinović subota, 21. ožujka 2026. u 19:01
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Amazon bi se mogao vratiti na tržište mobitela. Kako doznaje Reutes, Bezosova tvrtka razvije uređaj koji bi se trebao razlikovati od klasičnih mobitela i više se oslanjati na AI funkcionalnosti.

Radi se, naime, o projektu internog naziva Transformer. U samom središtu mobitela trebala bi se nalaziti unaprijeđena verzija Alexe koja je prošle godine dobila generativne AI mogućnosti, a uz sve to će se naći i chatbot Alexa+.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, korisnici bi uz pomoć AI-a mogli obavljati zadatke poput naručivanja proizvoda s Amazona, reprodukcije sadržaja s Prime Videa i Prime Musica ili naručivati hranu putem Grubhuba. Ideja je smanjiti ovisnost o korištenju različitih aplikacija te pojednostaviti neke svakodnevne digitalne aktivnosti.

Ipak, iako će Alexa očito igrati ključnu ulogu, izvori tvrde da ona možda neće biti primarni operativni sustav uređaja. To otvara mogućnost da će mobitel biti temeljen na Androidu, a budući da Amazon već neko vrijeme razmatra prelazak svojih Fira tableta s prilagođenog Fire OS-a na čisti Android, takva odluka ne bi bila neobična.

Navodi se također da na projektu radi nova Amazonova divizija ZeroOno, koju vodi J Allard, poznat po radu na Microsoftovim proizvodima poput Zunea i Xboxa. No, unatoč tome, projekt je i dalje u ranoj fazi razvoja te nije još službeno potvrđen, a izvori upozoravaju da bi mogao biti obustavljen u slučaju promjene strategije ili nepovoljne ekonomske računice.

