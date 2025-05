Može li AI zamijeniti šefa? Brin iz Googlea smatra da može jer upravlja timom pomoću AI

Sergej Brin, suosnivač Googlea, koji se vratio iz "penzije" 2023. godine da pomogne u AI utrci, u podcastu "All In" objasnio je da koristi umjetnu inteligenciju za upravljanje vlastitim timom u Gemini diviziji. Brin objašnjava da u AI ubacuje gomilu podataka - chatove, mailove, bilješke - a sustav mu vrati sažetak i preporuke što napraviti. Najzanimljiviji je primjer kada je AI analizirao rad tima i preporučio napredovanje jednog inženjera. Kada su to provjerili "pravi" menadžeri, ispostavilo se da je AI bio u pravu.

AI kao savršeni asistent ili zamjena za šefa?

"Upravljanje je najlakše kroz AI", rekao je Brin, što je izazvalo prilične reakcije na društvenim mrežama. Na X-u se korisnici dijele između onih koji vide priliku za efikasniju organizaciju posla i skeptika koji pitaju što se događa s ljudskom stranom vodstva.

Jedna stvar je nedvojbena - AI može procesirati podatke brže od bilo kojeg čovjeka. Ali može li prepoznati kada je netko u timu demotiviran, frustriran ili treba podršku? Tu se mišljenja dijele. CEO LinkedIna Dan Shapero ističe da emocionalna inteligencija i ljudska povezanost ostaju nezamjenjive u vodstvu, što je argument koji rezonira s mnogima.

S druge strane, Brinov pristup ima smisla iz praktičnog kuta. Zašto trošiti sate na čitanje beskonačnih Slack konverzacija kada AI može izdvojiti ključne točke? Problem je što menadžment nije samo procesiranje informacija - često je potrebno čitanju između redaka, razumijevanje neizrečenog i gradnja odnosa među zaposlenicima.

Ipak, raditi 60 sati tjedno

Brinov eksperiment s AI upravljanjem dio je šireg Googleovog pritiska na svoje timove da stignu konkurenciju. Gemini trenutno ima 350 milijuna korisnika, što zvuči impresivno dok ne usporedite s ChatGPT-om koji ima 600 milijuna, a Meta AI 800 milijuna. Google pokušava nadoknaditi zaostatak svim mogućim načinima.

Tu dolazi i kontroverzan dio priče. Dok Brin hvali AI kao super alat za upravljanje, u veljači je poslao interni memo gdje traži od tima da radi 60 sati tjedno. Reddit korisnici su to nazvali "receptom za sagorijevanje", što je prilično čudan pristup za nekoga tko tvrdi da AI čini posao lakšim. Paradoks je očigledan - AI bi trebao olakšati posao, a Brin povećava radno vrijeme. Ili AI nije tako čudesan kako se prodaje, ili je pritisak konkurencije toliko jak da čak ni najnaprednija tehnologija ne pomaže.

Što to znači za buduće šefovanje?

Brinov pristup otvara zanimljiva pitanja o budućnosti upravljanja. Hoće li AI zaista moći zamijeniti dio posla menadžera? Vjerojatno hoće, posebno administrativni dio - sažimanje izvještaja, praćenje KPI-jeva, organiziranje sastanaka. Ali što je s kreativnim rješavanjem problema, motiviranjem tima kroz teške periode ili donošenjem odluka koje zahtijevaju intuiciju i iskustvo? Tu je, mnogi će se složiti, AI još uvijek u debelom zaostatku.