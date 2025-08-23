Može li Muskov AI chatbot Grok udahnuti novi život oglašavanju na X-u?

Musk je otkrio planove za integraciju svoje AI tvrtke xAI s društvenom mrežom X, s ciljem transformacije oglašivačkog sustava i rješavanja dugogodišnjih problema s manjkom oglašivača

Bug.hr subota, 23. kolovoza 2025. u 08:15
Foto: Unsplash

Elon Musk planira iskoristiti svoj AI chatbot Grok kako bi oživio oglašavanje na društvenoj mreži X. Nakon višemjesečne neizvjesnosti, tijekom nedavnog AMA (Ask Me Anything) događaja, Musk je stavio oglašavanje u središte pozornosti i predstavio planove za integraciju svoje tvrtke xAI s X-om, a vodstvo tvrtke demantiralo je glasine da se smanjuje prioritet tom segmentu poslovanja.

Ključni dio plana je korištenje Groka, AI chatbota tvrtke xAI, za poboljšanje oglašivačkih proizvoda. Grok će se koristiti za izradu detaljnih korisničkih profila radi znatno preciznijeg ciljanja oglasa. Također, AI će pregledavati oglase prije objave kako bi osigurao da zadovoljavaju "razumne estetske standarde", pri čemu će vizualno privlačniji oglasi imati bolji plasman.

Dugoročna vizija je ponuditi oglašivačima potpuno automatizirano rješenje gdje klijent samo dostavi sliku proizvoda, a AI platforme X generira oglas i cilja pravu publiku.

Musk je naglasak stavio i na poboljšanje oglašavanja s izravnim odzivom, čiji je cilj potaknuti korisnike izravno na kupnju proizvoda. AI bi tako trebao pomoći u rješavanju tehničkih izazova poput preciznog ciljanja i praćenja vode li prikazi oglasa do stvarne prodaje.

"Cilj je vrlo jednostavan. Konačno prevladati prokletstvo Twittera, a to je da ljudi koriste Twitter ili X desetljećima, a da nikada nisu kupili niti jednu jedinu stvar koju su tamo vidjeli“, rekao je Musk

Ipak, ostaje pitanje hoće li tehnološka poboljšanja riješiti šire probleme društvene mreže. Unatoč napretku, mnogi se brendovi i dalje boje povezivanja s Muskom i X-om zbog ranijih kontroverzi, što predstavlja značajan izazov za povratak velikih oglašivača.

 



