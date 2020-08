Napster ima novog vlasnika - MelodyVR

Ako ste rođeni krajem sedamdesetih ili početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća velika je vjerojatnost da ste u nekom kraćem trenutku svog života koristiti Napster. Podsjetimo, riječ je o jednoj od prvih P2P aplikacija (prva inačica predstavljena je 1. lipnja 1999.) koja je omogućavala preuzimanje pojedinačnih pjesama, ali i cijelih albuma omiljenih vam glazbenih izvođača.

No kako je preuzimanje glazbe bez plaćanja nelegalno Napster se vrlo brzo našao pod povećalom američke organizacije RIAA, a time i u pravnim problemima koji su rezultirali tužbama (jedna od najpoznatijih je tužba američke grupe Metallica zbog distribucije još neobjavljene pjesme „I Disappear“) i na kraju njegovim bankrotom 2001. godine. Od tada je Napster promijenio tri vlasnika da bi ovih dana dobio i četvrtog – MelodyVR.

Prva promjena vlasništva uslijedila je 2002. godine kada je pravo na brend i logo kupila tvrtka Roxio. U njezinom vlasništvu Napster se zadržao do 2008. godine kada ga kupuje Best Buy. Tri godine kasnije, 2011., Napster preuzima tvrtka Rhapsody u čijem vlasništvu ostaje sve do 25. kolovoza 2020. kada je Napster dobio svog četvrtog vlasnika – londonski startup MelodyVR koji proizvodi i plasira glazbene koncerte putem VR tehnologije.

Cijena preuzimanja je 70 milijuna dolara, a samo dio iznosa je isplaćen u gotovini, 15 milijuna dolara, dok je ostatak došao u vidu dionica tvrtke MelodyVR (11 milijuna dolara) i zadužnice za pokrivanje obveza raznim izdavačima glazbe i izdavačkim kućama (44 milijuna dolara). Kako bi pokrio troškove posla MelodyVR će izdati nove dionice u vrijednosti 15 milijuna dolara. Kupnja Napstera je prilično velik zalogaj za dvije godine star startup, pogotovo ako se uzme u obzir kako su 2019. godinu završili s tek 200.000 funti prihoda i 16,1 milijuna funti gubitka (prije oporezivanja).

No CEO MelodyVR, Anthony Matchett, smatra kako ih ova akvizicija dovodi do puta koji će ih brzo učiniti profitabilnim. Matchett smatra kako na tržištu online glazbe uz velike igrače poput Spotifyja i Applea ima mjesta i za male. Razloga za optimizam svakako ima, Napster ima tri milijuna korisnika i bazu od 90 milijuna pjesama. Zahvaljujući tome tijekom 2019. ostvario je 10,8 bilijuna streamova i uprihodio 113 milijuna dolara.