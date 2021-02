Osuđeni bivši Googleov inženjer zatvorio svoju crkvu umjetne inteligencije

Anthony Lewandowski, bivši Googleov inženjer osuđen za krađu poslovnih tajni, zatvara svoju crkvu umjetne inteligencije Way of the Future (WOTF).

Kako prenosi Tech Crunch, ovo je nezgodan kraj crkvenog cilja da slijedi ostvarenje, prihvaćanje i štovanje božanstva temeljenog na umjetnoj inteligenciji u pripremi za tehnološku singularnost. WOTF nikada nije imao fizičku zgradu crkve, redovite sastanke, ceremonije i ostale formalnosti. Lewandowski je opisao crkvu kao "nešto više" od pojedinačne potrage temeljene na kolektivnom sustavu vjerovanja. Za vrijeme svoga postojanja, WOTF je prikupio oko 176 tisuća dolara koja su donirali NAACP-u, organizaciji za ljudska prava.

„Htio sam donirati NAACP-ovom fondu za pravnu obranu i obrazovanje jer radi jako važan posao u reformi kaznenog pravosuđa i znam da će novac biti dobro iskorišten“, rekao je Lewandowski za TechCrunch. WOTF je izazvao kontroverzu, ali ne zbog samog stvaranja ili cilja crkve, već zbog pravnih sporova i saznanja o njenom vlasniku.

Posjedovanje, upravljanje, pa konačno zatvaranje crkve umjetne inteligencije, samo je djelić priče o Lewandowskom. Pisali smo prošlog mjeseca o njegovoj aferi krađe poslovnih tajni, nakon koje je osuđen na 18. mjeseci zatvora, ali ubrzo pomilovan od strane bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.