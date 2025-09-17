Salesforce osniva Missionforce, novu jedinicu za nacionalnu sigurnost i AI

Salesforce ulazi dublje u obrambeni sektor s novom poslovnom jedinicom Missionforce. Cilj je integrirati AI u vojne procese, prateći trend koji su već postavili OpenAI, Anthropic i Google

Bug.hr srijeda, 17. rujna 2025. u 06:20

Tehnološki div Salesforce pojačava svoj angažman u sektoru nacionalne sigurnosti. Kako prenosi TechCrunch, tvrtka je u utorak najavila osnivanje nove poslovne jedinice pod nazivom Missionforce, s jasnim ciljem primjene umjetne inteligencije u obrambenim sustavima.

Nova jedinica fokusirat će se na implementaciju AI rješenja u tri ključna područja obrambenih operacija: upravljanje osobljem, logistiku i podršku pri donošenju odluka, stoji u službenom priopćenju tvrtke.

Na čelu nove jedinice bit će Kendall Collins, koji radi u Salesforceu od 2023. godine kao glavni poslovni direktor.

"S Missionforceom donosimo najbolje od AI, cloud i platformskih tehnologija iz privatnog sektora kako bismo modernizirali kritična područja poput osoblja, logistike i analitike", izjavio je Collins. "Cilj je jednostavan: pomoći našim vojnicima i organizacijama koje ih podržavaju da djeluju pametnije, brže i učinkovitije. Nikada nije bilo važnije služiti onima koji služe."

Ovo nije prvi Salesforceov doticaj s američkom vladom. Tvrtka već godinama ima ugovore s raznim federalnim agencijama i granama američke vojske, uključujući kopnenu vojsku, mornaricu i zrakoplovstvo. Ipak, Salesforce ne otkriva javno ni broj ugovora ni prihode koje ostvaruje iz tog sektora.

Ova najava samo je posljednja u nizu poteza velikih tehnoloških tvrtki koje razvijaju usluge specifično namijenjene američkoj vladi. Podsjetimo, OpenAI je u siječnju lansirao verziju ChatGPT-a za vladine agencije, a kasnije je ponudio pristup enterprise verziji za simboličan jedan dolar godišnje. Ubrzo nakon toga, Anthropic je ponudio pristup svom chatbotu Claude za isti iznos. Ni Google nije zaostao, najavivši "Gemini for Government" po cijeni od 47 centi za prvu godinu korištenja.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi