Salesforce osniva Missionforce, novu jedinicu za nacionalnu sigurnost i AI

Salesforce ulazi dublje u obrambeni sektor s novom poslovnom jedinicom Missionforce. Cilj je integrirati AI u vojne procese, prateći trend koji su već postavili OpenAI, Anthropic i Google

Tehnološki div Salesforce pojačava svoj angažman u sektoru nacionalne sigurnosti. Kako prenosi TechCrunch, tvrtka je u utorak najavila osnivanje nove poslovne jedinice pod nazivom Missionforce, s jasnim ciljem primjene umjetne inteligencije u obrambenim sustavima.

Nova jedinica fokusirat će se na implementaciju AI rješenja u tri ključna područja obrambenih operacija: upravljanje osobljem, logistiku i podršku pri donošenju odluka, stoji u službenom priopćenju tvrtke.

Na čelu nove jedinice bit će Kendall Collins, koji radi u Salesforceu od 2023. godine kao glavni poslovni direktor.

"S Missionforceom donosimo najbolje od AI, cloud i platformskih tehnologija iz privatnog sektora kako bismo modernizirali kritična područja poput osoblja, logistike i analitike", izjavio je Collins. "Cilj je jednostavan: pomoći našim vojnicima i organizacijama koje ih podržavaju da djeluju pametnije, brže i učinkovitije. Nikada nije bilo važnije služiti onima koji služe."

Ovo nije prvi Salesforceov doticaj s američkom vladom. Tvrtka već godinama ima ugovore s raznim federalnim agencijama i granama američke vojske, uključujući kopnenu vojsku, mornaricu i zrakoplovstvo. Ipak, Salesforce ne otkriva javno ni broj ugovora ni prihode koje ostvaruje iz tog sektora.

Ova najava samo je posljednja u nizu poteza velikih tehnoloških tvrtki koje razvijaju usluge specifično namijenjene američkoj vladi. Podsjetimo, OpenAI je u siječnju lansirao verziju ChatGPT-a za vladine agencije, a kasnije je ponudio pristup enterprise verziji za simboličan jedan dolar godišnje. Ubrzo nakon toga, Anthropic je ponudio pristup svom chatbotu Claude za isti iznos. Ni Google nije zaostao, najavivši "Gemini for Government" po cijeni od 47 centi za prvu godinu korištenja.