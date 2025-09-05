Novi video Teslinog Optimusa ne opravdava Muskov optimizam

Direktor Salesforcea imao je priliku isprobati Teslinog humanoidnog robota, o tome je objavio kratki video zapis, no ono što je tamo prikazano nije u skladu s bombastičnim najavama iz Tesle

Šef Tesle Elon Musk polaže ogromne nade u svoj sljedeći veliki projekt, razvoj humanoidnog robota Optimus. Nedavno je tako na svojem X-u napisao da će u budućnosti (jednom kad AI zavlada svijetom, valjda) 80% prihoda Tesle donositi upravo Optimus. Dakle, humanoidni roboti po njegovom mišljenju imaju veći potencijal od automobila i bit će u dogledno vrijeme sveprisutni – od pomoći u kući do rada u tvornicama, nema tog zadatka koji Optimus ne bi mogao ispuniti, smatra prvi čovjek Tesle.

S njime se slaže i Marc Benioff, generalni direktor Salesforcea, tvrtke koja je početkom ovog mjeseca objavila da je srezala broj zaposlenih na pomoćnim radnim mjestima s devet na samo pet tisuća. Četiri tisuće zaposlenika, kažu, zamijenili su AI agentima i automatizirali velik dio zadaća. Sada Benioff na svojem X profilu, pak, hvali Muskovog Optimusa i kaže da je stigao osvit ere agentske revolucije. Optimus je prema njemu dostojna zamjena za ljude i proizvod koji će potpuno transformirati produktivnost. Svoju senzacionalističku je objavu začinio videom, koji pak ne opravdava u potpunosti te riječi, kao niti ono što o Optimusu govori Musk.

Elon’s Tesla Optimus 🤖🔥 is here! Dawn of the physical Agentforce revolution, tackling human work for $200K–$500K. Productivity game-changer! Congrats @elonmusk, and thank you for always being so kind to me! 🚀 #Tesla #Optimus pic.twitter.com/bA5IYIylE1 — Marc Benioff (@Benioff) September 3, 2025

Naime, Banioff je prvo pitao robota gdje može pronaći sok, da bi se ovaj prvo na to pitanje zbunio, a potom ponudio otpratiti ga do kuhinje. Nakon ne baš glatke konverzacije, u kojoj sa strane sudjeluje i Musk, Optimus kreće prema kuhinji prilično laganim i naizgled nesigurnim hodom. "Možda mu treba malo više mjesta, sada su paranoični oko prostora", kaže Musk.

Ispod objave videa komentari nisu baš laskavi. "Zašto hoda kao da ima punu pelenu?", "Ovo je najgori demo humanoidnog robota koji sam vidio", "To je najsporiji, najgluplji i najnesposobniji dvonožni robot ikad sastavljen" – samo su neki od komentara koji su prikupili najviše lajkova.