Samsung i Apple bilježe pad proizvodnje u drugom kvartalu ove godine, a Kinezi – rastu

Analitička kuća TrendForce izvijestila je da je globalna proizvodnja pametnih telefona u drugom kvartalu 2025. dosegla 300 milijuna jedinica. To je rast od 4 posto u odnosu na prvi kvartal te 4,8 posto više nego u istom razdoblju lani. Analitičari navode da je porast potaknut kineskim programom subvencija za uređaje srednjeg i nižeg ranga, koji je pomogao u čišćenju nagomilanih zaliha i dao vjetar u leđa lokalnim proizvođačima.

Na vrhu je i dalje Samsung sa 58 milijuna proizvedenih uređaja, iako mu je proizvodnja zapravo pala za 5 posto u odnosu na prvi kvartal. Drugi je Apple koji je proizveo 46 milijuna iPhonea, što je za 9 posto manje nego u prvom kvartalu, ali za 4 posto više nego u drugom kvartalu prošle godine. Ovaj rast pripisuje se snažnoj potražnji za iPhoneom 16e te značajnim sniženjima cijena u Kini u svibnju, koje su se poklopile s lokalnim subvencijama.

Foto: TrendForce

Na trećem mjestu nalazi se Xiaomi s 42 milijuna proizvedenih jedinica, u što se ubrajaju i mobiteli podbrendova Redmi i Poco, uz blagi rast potaknut subvencijama i širenjem na tržišta Južne Amerike i Afrike. Slijedi Oppo s OnePlusom i Realmeom koji je proizveo 37 milijuna uređaja, što je impresivan skok od 35 posto nakon slabog početka godine.

Nadalje, Transsion (Tecno, Infinix, itel) bilježi rast od 33 posto i ukupno 27 milijuna jedinica, dok je Vivo (uključujući iQOO) povećao proizvodnju za 8 posto, na 26 milijuna uređaja.