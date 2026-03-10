Orqa osigurala 12,7 milijuna eura investicija za globalno širenje proizvodnje

Hrvatska tehnološka tvrtka Orqa snažnim investicijskim ciklusom širi proizvodne kapacitete na globalnu razinu, fokusirajući se na sigurnost lanca opskrbe i komponente koje nisu kineskog podrijetla

Sandro Vrbanus utorak, 10. ožujka 2026. u 19:22

Osječka tvrtka Orqa, vodeća europska tvrtka za razvoj i proizvodnju sustava bespilotnih letjelica i FPV tehnologije, uspješno je zaključila Series A rundu financiranja u iznosu od 12,7 milijuna eura. Investicijski ciklus predvodio je fond Expeditions, specijaliziran za rane faze ulaganja u europski sigurnosni sektor. Uz tog vodećeg investitora, u rundi su sudjelovali i AYMO Ventures, prvi hrvatski fond koji je podržao Orqu te međunarodni partneri Lightspeed Venture Partners, Taiwania Capital i Radius Capital.

Globalna distribuirana proizvodnja

Ova značajna financijska injekcija namijenjena je ubrzanju rasta tvrtke te jačanju otpornosti njezinog opskrbnog lanca na globalnoj razini. Orqa se strateški pozicionira kao ključni dobavljač komponenti koje nisu kineskog podrijetla, čime odgovara na sve strože zahtjeve obrambenog i komercijalnog tržišta za tehnološkim suverenitetom i sigurnošću opreme.

Dosadašnji operativni model, koji je u Osijeku dosegao kapacitet od 280.000 dronova godišnje, tvrtka planira transformirati kroz projekt pod nazivom "Globalni program distribuirane proizvodnje". Implementacijom ovog sustava, Orqa će proizvoditi standardizirane letjelice temeljene na vlastitom dizajnu putem mreže provjerenih međunarodnih partnera. Ovakav pristup omogućit će povećanje proizvodnih kapaciteta na više od milijun jedinica godišnje, uz istovremeno smanjenje logističkih troškova i regulatornih prepreka.

Strateška partnerstva već su uspostavljena u ključnim regijama, uključujući Sjevernu Ameriku, Europu, Bliski istok i Indo-pacifik. Širenje mreže osigurava bržu isporuku i veću otpornost na poremećaje na tržištu, što je ključno za tehnologiju dvojne namjene. S obzirom na to da se predviđa rast tržišta dronova na 29,8 milijardi dolara do 2030. godine, Orqa ovim potezom osigurava čvrstu poziciju u sektoru koji bilježi godišnji rast između 8% i 14%.

Srđan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor Orqe, poručio je: "Orqa već gotovo cijelo desetljeće postavlja standarde FPV tehnologije. Tijekom posljednje četiri godine postali smo ključni pokretač zapadnog FPV ekosustava u obrambenom sektoru, kontinuirano podižući standarde cijeloj industriji. Danas smo usredotočeni na transformaciju zapadnih obrambenih snaga pružajući im vrhunsku tehnologiju zračne robotike koja omogućuje razvoj naprednih besposadnih sustava. Ova investicija ubrzat će sljedeću fazu našeg razvoja, omogućujući nam brži napredak i pripremu terena za sve što tek dolazi".

Suosnivač i glavni partner u Expeditionsu, dr. Mikołaj Firlej, naglašava: "Jedna od naših ključnih investicijskih teza je podrška tvrtkama koje kontroliraju kritične točke europskih opskrbnih lanaca, posebno u obrani. Orqa se savršeno uklapa u taj fokus. Srđan, Ivan, Vlatko i njihov tim izgradili su industrijsku silu koja tržište opskrbljuje širokim spektrom ne-kineskih komponenti. Budući da se sve dizajnira i proizvodi u Hrvatskoj, Orqa jamči potpuni suverenitet lanca opskrbe.

Privukli su nas njihov brzi komercijalni uspjeh, proizvodna prednost i vrhunska kapitalna učinkovitost. Jedinstvena kultura tvrtke, izgrađena na prizemnosti i izvrsnosti, omogućuje im dugoročno stvaranje vrijednosti".

