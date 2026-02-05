BFS 2026: AI je promijenio paradigmu ratovanja, ali i biznisa

Nakon što su na .debugu osvojili publiku i zaradili titulu najbolje ocijenjenog fireside chata, šefovi Orqe i DOK-ING-a vraćaju se na pozornicu Bug Future Showa s nastavkom svojeg zanimljivog "duela"

Rat u Ukrajini nastavlja diktirati tempo inovacija, a suradnja DOK-ING-a i Orqe u međuvremenu je prerasla iz obećavajućeg partnerstva u globalni benchmark za autonomne sustave. Od dubokih šuma Brazila do visokotehnoloških poligona Južne Koreje, Ivan Jelušić (Orqa) i Gordan Pešić (DOK-ING) otkrivaju kako se njihova vizija "dual-use" tehnologije promijenila u zadnjih godinu dana.

Nastavak jedne od najbolje ocijenjenih točaka lanjskog .debuga započeo je tamo gdje je lanjska stala – revidiranjem prošle, vrlo turbulentne, godine i najavom još turbulentnije 2026. za obrambeni tehnološki sektor. DOK-ING je u posljednjim godinama prerastao iz kompanije koja se bavi strojevima za razminiravanje u proizvođača dual-use i obrambene tehnologije, robusnih besposadnih sustava koji se koriste u civilne i vojne svrhe. Među proizvodima im se nalaze robotska vozila pogonjena AI-jem, koja rješavaju razne probleme u najrazličitijim okruženjima.

Sličan pute prošla je i Orqa, koja je od inovatora s FPV naočalama za dronove postala dobavljač rješenja koja se koriste u obrambene svrhe u desecima zemalja svijeta. Za takvu tranziciju, koju je prošlo više kompanija, nekoliko je razloga – od masovne proizvodnje jeftinijih rješenja koja su potrebna vojskama danas, pa do tehnološke inovativnosti koja krasi IT i srodne industrije, a nedostajala je obrambenom sektoru.

Uz to, Orqa je postala "hardware enabled, software defined" kompanija, koja danas proizvodi hardver kojim mogu upravljati i ljudi, ali i automatika. Jedan od najvećih izazova u području robotike općenito, ističe Jelušić, jest postići potpunu integraciju hardvera i softvera koji će zajedno isporučiti ono što krajnji korisnik očekuje. Kao rezultat toga, danas je većina zaposlenih u Orqi softverskih inženjera, iako ih se percipira kao proizvođača hardvera.

Potražnja za kvalitetnim ljudima i dalje je u fokusu, pogotovo onih koji se razumiju u moderne tehnologije, pa je Pešić zaključio da je danas u Hrvatskoj vjerojatno lakše naći pet milijuna eura investicijskog kapitala nego pet kvalitetnih zaposlenika. Jelušić dodaje da je teško naći i zaposlenike koji rade vrhunski globalni marketing u obrambenoj industriji, čak i teže nego što kad je riječ o traženju vrhunskih inženjera.