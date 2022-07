Spotify kupio Findaway čime kreće u pohod na audio knjige

Findaway je fokusiran na DIY sadržaj i potencijalno bi Spotifyju mogao donijeti potpuno novu kategoriju kreatora. Spotifyjev posao s audio knjigama ide pod vodstvom Nira Zichermana, suosnivača Anchora, čime ova kupovina podsjeća na kupnju Anchora 2019.

"Vjerujemo da će audioknjige, u svojim brojnim različitim oblicima, biti velika prilika", rekao je izvršni direktor Spotifyja Daniel Ek investitorima na prezentaciji prošlog mjeseca. "I baš kao što smo radili u podcastingu, očekujte da igramo na pobjedu."

Usluga bi, navodno, trebala funkcionirati drugačije od dominantnog igrača u industriji, Amazonovog Audiblea. Pretplatnici Audiblea plaćaju 14,95 USD mjesečno za kupnju jedne audio knjige. Nejasno je hoće li premium pretplatnici imati neograničen pristup audio knjigama, a voditeljica sadržaja, Dawn Ostroff rekla je prošlog mjeseca da će postojati i razina podržana oglasima.

Spotify je danas otkrio i cijenu za nekoliko drugih velikih akvizicija. Podsights i Chartable koštali su tvrtku zajedno 83 milijuna eura (oko 94 milijuna američkih dolara u to vrijeme), a Sonantic je koštao 91 milijun eura (oko 96 milijuna američkih dolara). No još nema cijene za Heardlea, prenosi The Verge.