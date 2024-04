Spotify uvodi 'AI Playlistu', diže cijenu pretplate i dijeli otkaze, kako bi poslovao profitabilno

Spotify uvodi AI Playlist, opciju da korisnici pomoću tekstualnih upita izaberu glazbu. Planovi su da AI generira audio oglase i sažima podcast. Sve to, i povećanje pretplata, samo da bi se dostigla profitabilnost i održala cijena dionica

Tko ne uvede umjetnu inteligenciju u svoju aplikaciju, nema šanse da će preživjeti, razmišljaju tako mnogi, a najviše ovih dana u streaming servisu Spotify. Bolje umjesto pretraživanja i slaganja jednu-po-jednu da AI kreira ono što misli da je slušateljeva želja. Nakon uspjeha s opcijom AI DJ pred godinu dana i Wrapped krajem prošle godine, očito je da su prošla vremena ručno slaganih lista.

Kao u ChatGPT

Najnovija pomoć korisnicima dolazi pod imenom AI Playlist, koja omogućava kreiranje selekcijske liste na temelju tekstualnih upita. Za sada je u testnoj fazi i dostupna pretplatnicima Spotify Premium usluge u Engleskoj i Australiji, za Android i iOS-u mobitele. Zanimljiv je odabir tih tržišta jer se upravo pred tjedan dana objavila vijest da Spotify povećava upravo tu cijenu svoje pretplate za euro ili dva. Svakako, zanimljiva koincidencija.

Kao i u kontekstu ChatGPT i AI modela općenito, kontekstualne informacije koje ulaze u AI generiraju odgovore, odnosno u ovom slučaju to su liste pjesama. Moguće je utipkati specifične želje, bilo da se radi o pjesmama posvećenih zombijima ili ljubavi nakon smrti. Primjer „molim više pjesama s grmljavinom i kišom kao pozadinom“ – vjerojatno će se izvući klasik Doorsa „Riders On The Storm” zajedno s remixom "Quiet Storm“ Mobb Deepa. Mogućnosti su neslućene.

Još uvijek i prstom

Moguće je fino podešavanje odgovora AI-a, dakle ništa u biti novo u tehnološkom smislu postojećih AI platformi po sistemu pitanje-odgovor, samo što je izlazni rezultat lista pjesama. I da, nije zaboravljen ni prst kao unos za korisničko sučelje: brisanja neželjenih pjesama s popisa može se napraviti povlačenjem prsta.

Testno sučelje AI Playlista

I tu ne prestaju planovi za uvođenje umjetne inteligencije: za marketinške svrhe planiraju se AI generirani audio oglasi, a da bi se skratilo vrijeme za slušanje podcasta, AI-a će ih sažimati u probavljive dužine.

A gdje je tu Apple Music?

U cijeloj priči ne čuje se puno oko integracije AI u Apple Music, servisu koji se u svakom nevezanom razgovoru o umjetnoj inteligenciji spominje kao, „pa već je odavna u njega ugrađen AI“. Možda, ali za sada Apple kasni, može jedino reći „mi već imamo algoritam koji radi Replay“. Koliko će Apple dostići Spotify u slijedećoj verziji iOS-a 18, vidjet će se vrlo brzo, početkom lipnja ove godine na Appleovoj developerskoj konferenciji.