Spotify dodaje podršku za prikaz glazbenih spotova

U novoj beta verziji Spotifya dostupan je prikaz glazbenih spotova tijekom slušanja glazbe. Riječ je o mogućnosti koju su korisnici dugo zazivali, a koja je trenutno dostupna za testiranje u 11 zemalja.

Kako prenosi The Verge, pregledavanje glazbenih spotova odvija se u Now Playing odjeljku klikom na ikonu Switch to Video. Odabirom te funkcije, pjesma će automatski početi ispočetka te će se spot pojaviti na sredini ekrana.

Ukoliko se korisnik predomisli i želi samo slušati glazbu, utoliko će to moći napraviti klikom na Switch to Audio.

„Glazbeni spotovi su važan alat mnogih umjetnika i prirodno je da se nalaze na istom mjestu koje više od pola milijarde ljudi bira za slušanje glazbe“, priopćio je Charlie Hellman, potpredsjednik i voditelj glazbenih proizvoda u Spotifyu.

Značajka je trenutno dostupna beta testerima Spotifya u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj, Švedskoj, Brazilu, Kolumbiji, Indoneziji, Keniji i na Filipinima te podržava spotove za svega nekoliko izvođača.

Iz Spotifya napominju da će značajka uskoro biti globalno dostupna svima te da će uključivati nekoliko tisuća spotova različitih izvođača.