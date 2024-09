Tehnološki najnapredniji kamp na Jadranu ima optički internet, ali i 180 bazena s dizalicom topline

Široj javnosti je možda i manje poznato da A1 Hrvatska osim telekomunikacijskih usluga kroz svoj ICT odjel pruža i razna infrastrukturna rješenja za gospodarske potrebe, ponajviše u sektoru turizma. Nakon gotovo dvogodišnjeg rada dovršili su svoj do sada najveći projekt - opremanje kampa Aminess Avalona Camping Resort, smještenog nedaleko mjesta Povljana na Pagu.

Kamp Avalan započeo je s radom u svibnju ove godine, a u ponudi imaju čak 582 smještajne jedinice među kojima su 232 mobilne kućice, 30 glamping vila, a ostatak su parcele (pojedine s površinom i do 200 četvornih metara) za kapmere ili šatore. Sve "vile" imaju terasu, dnevni boravak s potpuno opremljenom kuhinjom, dvije dvokrevetne sobe (svaka sa svojom kupaonicom) te vlastiti grijani bazen. Mobilne kućice se nude u raznim varijantama, najmanje s četiri ležaja, a dio ih također ima svoj grijani bazen. Sve parcele imaju svoj priključak za struju, vodu i odvodnju, a zanimljivo dio parcela, koje se nalaze u "prvom redu do mora" također imaju svoje privatne grijane bazene.

U kamp automobili nemaju pristupa (jasno, kamperi mogu do svojih parcela kao i vozila koja se pretvaraju u smještajnu jedinicu), a na velikom parkiralištu kod glavnog ulaza, nalazi se i deset punjača za električna vozila.

A1 Hrvatska preuzela je zadatak da za cijeli objekt riješi sve IT potrebe, od kontrole pristupa do pokrivanja Wi-Fi signalom (dostupan je čak i na plaži). Uz to postavili su sustav videonadzora (preko 70 kamera), televizijski sustav (omogućava i gledanje vlastitih sadržaja s mobitela preko posebne aplikacije), audio sustave u svim objektima, interaktivnu dječju igraonicu... Do kampa su doveli optiku i povezali sve s1Gbps brzinom. U planu imaju daljnji razvoj sustava pametnog upravljanja i zbrinjavanja otpada.

„S ponosom ističemo našu suradnju s Aminessom u realizaciji tehnološki naprednog resorta koji zadovoljava najviše standarde ugostiteljstva. Naša ICT rješenja omogućuju ovom camping resortu, ali i mnogim drugim hotelijerskim objektima da svojim gostima pruže jedinstveno i nezaboravno iskustvo boravka, istovremeno osiguravajući visoku razinu sigurnosti i tehnološke podrške," izjavio je Siniša Staničić, direktor odjela ICT prodaje i rješenja u A1 Hrvatska.

A1 Hrvatska nudi brojna ICT hospitality rješenja i usluge, koja uključuju sve od infrastrukture do naprednih digitalnih sadržaja Već rade i na brojnim drugim lokacijama, primjerice za potrebe zadarskog Falkensteiner hotela Punta Scala i hotela Argentina u Dubrovniku.

Aminess Avalona Camping Resort, smješten je na jednoj od najljepših lokacija na Jadranu, a kategoriziran je s pet zvjezdica, pa je i za očekivati da to prate suvremena tehnološka rješenja.