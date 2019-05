Tesli se, možda, u narednih godinu dana sprema preuzimanje

U Tesli ne cvjeta cvijeće kad je riječ o financijama – to je priča koju znamo već godinama. Prije nekoliko dana Elon Musk najavio je veliki projekt smanjenja troškova koji će zahvatiti sve dijelove poslovanja, razmišlja se i o novom zaduženju, a gotovina kojom sada raspolažu dovoljna im je za tek 10 mjeseci poslovanja nastave li kao do sada. Sve ove informacije, zajedno s ponovno negativnim poslovnim rezultatima, potjerale su cijenu Tesline dionice značajno prema dolje.

Kretanje cijene Tesline dionice od početka godine

Od siječnja, kada se cijena dionice kretala oko 340 dolara, do ovotjedne razine niže od 190 dolara, tržišna vrijednost Tesle pala je za gotovo 45%. Dakako, u promatranom razdoblju nije se ništa značajno promijenilo kad je riječ o Teslinoj stvarnoj vrijednosti, prodaji, snazi branda i drugoj imovini kompanije, pa su s niskom cijenom dionice ponovno počele špekulacije o tome da bi neki veliki igrači mogli iskoristiti situaciju i preuzeti većinski udio u Tesli.

Apple kao mogući kupac

Prošloga je tjedna analitičar Craig Irwin iz Roth Capital Partnersa na CNBC-u izjavio kako ima pouzdane informacije da je Apple još 2013. godine imao plan kupiti Teslu i platiti za to 240 dolara po dionici. Dogovori su tada navodno propali jer Elon Musk nije htio odstupiti s čelne pozicije, ali interes Applea bio je vrlo ozbiljan. Sada, kad je kompanija veća i snažnija, a dionica jeftinija – vjerojatno je da interes i dalje postoji, slažu se i drugi analitičari.

Profesor Scott Galloway s NYU sveučilišta u New Yorku izjavio je kako smatra da će netko preuzeti Teslu u narednih godinu dana. Galloway je, inače, točno predvidio akviziciju Whole Foodsa od strane Amazona, a sada kaže kako će Teslina dionica nastaviti klizati prema dolje. Jednom kad joj cijena padne ispod 100 dolara, doći će do preuzimanja jer je riječ o kompaniji koja ima odličan proizvod i brand. Kao potencijalne kupce istaknuo je velike automobilske kompanije Toyotu i Daimler-Benz, a očekivanu cijenu akvizicije postavio je na 20 do 25 milijardi dolara.