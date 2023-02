TIS Grupa: IT kompanija na kojoj se temelji domaći bankarski sustav

TIS Grupa je domaća IT kompanija, koja se od malog obiteljskog poduzeća prometnula u jednu od ključnih tvrtki o kojima, bez da smo toga uopće svjesni, ovisi svakodnevica svakoga od nas. To jest, cijeli bankarski sustav u zemlji temelji na nekom od TIS-ovih rješenja. Neovisno o tome radi li se o uslugama instant plaćanja, međubankarskih transakcija ili nacionalnom klirinškom sustavu, TIS-ovi su stručnjaci, na ovaj ili onaj način, razvijali baš svaki kanal kroz koji u Hrvatskoj putuje novac.

Nakon pune 33 godine poslovnih uspjeha, TIS Grupa istupila je iz medijske sjene, pa je ovoga tjedna u Tehničkom muzeju Nikole Tesle okupila predstavnike medija kako bi javnosti komunicirala neka od svojih najznačajnijih dostignuća. Poslovne rezultate predstavio je Dženan Lojo, direktor TIS Grupe.

Radili na uvođenju eura

"Premda se precizni konačni rezultati još uvijek zbrajaju, simulacija pokazuje rast prihoda od skoro 30% uz udvostručenje dobiti u odnosu na godinu ranije. Trend rasta bilježimo već niz godina zaredom, što je dovelo do toga da smo samo prošle godine svoje redove povećali za čak 20 posto", započeo je Lojo te istaknuo kako se TIS Grupa od domaćeg IT prosjeka razlikuje i po činjenici što zapošljava gotovo 40% žena. "Iznimno smo ponosni na to što otprilike 40% svih zaposlenika u našoj firmi otpada na žene. Prema euro-statistikama, EU prosjek žena zaposlenih u IT industriji iznosi 17%, dok je u Hrvatskoj i znatno niži – u prosječnoj domaćoj IT firmi radi samo 13% žena."

Dženan Lojo, TIS Grupa

Jedan od najznačajnijih projekata na kojima su TIS-ovi stručnjaci radili veći dio prošle godine odnosi se na uvođenje eura u Hrvatskoj. "Nama to nije bio nepoznat teritorij jer smo imali golemo iskustvo iz uvođenja eura i u najveće slovenske banke. U Hrvatskoj smo na uvođenju eura radili za 4 od 5 najvećih domaćih banaka, a već sama činjenica što su njihovi sustavi nesmetano funkcionirali praktički od samih početaka je dovoljna potvrda kvalitete našega rada. Osim za banke, koje su tradicionalno naši najveći klijenti i partneri, na euro smo prilagodili i vlastite proizvode za SEPA platne instrumente. U nizu različitih projekta koje smo protekle godine razvijali za financijsku industriju, ipak bih možda posebno istaknuo projekte na nacionalnim klirinškim sustavima u Fini, koje smo ujedno u suradnji s Finom i izgradili", ističe Lojo.

AI rješenja za medicinu i vinogradarstvo

"Iako je naše core poslovanje još uvijek vezano uz financijsku industriju, učinili smo i golemi iskorak prema jednom novom i uzbudljivom području: AI tehnologijama", nastavlja Lojo.

Više o ovoj kompaniji i njihovom poslovanju pročitajte na stranicama konferencije .debug, čiji je partner TIS Grupa postala ove godine.