Trump još jednom produljio rok za prodaju TikToka

Prodaja TikToka u SAD-u uvjet je da ta društvena mreža nastavi biti dostupna u toj zemlji, ali i globalno, prema zakonu koji je donesen još u vrijeme prošlog predsjednika Bidena i stupio je na snagu samo dan prije inauguracije aktualnog predsjednika Trumpa. No, on je i prije stupanja na dužnost obećao TikToku produljiti rok za ispunjavanje uvjeta iz tog zakona, učinio je to, no taj je rok trebao isteći ove subote.

Novih 75 dana

Nekoliko je ponuđača u međuvremenu izrazilo interes za preuzimanjem američkog dijela poslovanja TikToka, Bijela kuća navodno je najavila provesti licitaciju i biti posrednikom u tom procesu, no do prodaje niti do javnog otvaranja ponuda još uvijek nije došlo. Iz tog je razloga Donald Trump odlučio dati kineskoj kompaniji (i svojoj administraciji) još vremena – rok je produljen za još 75 dana, tijekom kojih bi ByteDance trebao prodati svoju mrežu nekom američkom entitetu.

Prema Trumpovoj objavi na mreži Truth Social, potrebno je još vremena kako bi se dogovor proveo i sva potrebna odobrenja potpisala. No, nije objavio je li netko od potencijalnih kupaca odabran ili se o tome i dalje odlučuje. U narednih 75 dana trebali bismo dobiti odgovor oko toga tko će preuzeti većinski vlasnički udio u TikToku u SAD-u, a ByteDance pritom smije zadržati najviše 20% vlasništva, niti se smije miješati u odluke novih vlasnika oko dijeljenja podataka ili funkcioniranja algoritma za preporuku sadržaja.