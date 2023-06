Twitter sada vrijedi trećinu cijene koju je Musk platio

Prema novoj procjeni Fidelityja, Twitter sada vrijedi svega jednu trećinu cijene koju je platio Elon Musk. Podsjetimo, vlasnik Twittera dao je za tvrtku 44 milijardi dolara, za što je i sam u nekoliko navrata rekao da je previše.

Musk je, također, u ožujku ove godine otkrio zaposlenicima da Twitter vrijedi upola manje od 44 milijardi dolara. Procjena Fidelityja navodi da je tadašnja Muskova računica bila odveć optimistična, no opet treba napomenuti da nije u potpunosti jasno kako su došli do svoje nove valuacije, budući da za to potrebne informacije nisu javno dostupne.

Kako prenosi Bloomberg, Muskovo preuzimanje Twittera rezultiralo je velikim financijskim poteškoćama unutar tvrtke. Pojedine odluke dovele su do toga da su prihodi od oglašavanja srezani za polovicu, a ni nedavno predstavljeni pretplatnički paket Twitter Blue, ne pokazuje zadovoljavajuće rezultate.

Valja istaknuti i da Bloombergov indeks milijardera pokazuje da Muskovo vlasništvo u Twitteru sada vrijedi 8,8 milijardi dolara te da se njegovo ukupno bogatstvo smanjilo za 850 milijuna dolara. To bi značilo da je Musk trenutno „težak“ 187 milijardi dolara.