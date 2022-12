U TSMC-u počinje masovna proizvodnja 3-nanometarskih poluvodičkih čipova

U tajvanskom pogonu Fab 18, smještenome u Znanstvenom parku Južnog Tajvana kompanije TSMC, održana je ovoga četvrtka ceremonija službenog puštanja u rad i širenja kapaciteta. Događaju su nazočili dobavljači, partneri i predstavnici lokalnih vlasti, industrije i akademske zajednice, kako bi svi zajedno svečano obilježili velik trenutak za najvećeg svjetskog proizvođača poluvodiča. TSMC je, naime, proširio svoju tvornicu te počeo sa serijskom proizvodnjom poluvodičkih čipova zasnovanih na najnovijoj, 3-nanometarskoj tehnologiji. Prije nekoliko je mjeseci na istoj skali proizvodnju započeo i Samsung.

U TSMC-u je 3-nanometarska tehnologija, nakon potrebnih testiranja i probne proizvodnje, u maosvnu proizvodnju ušla s dovoljno visokim prinosima kako bi bila isplativa. Kompanija stoga predviđa da će upravo čipovi zasnovani na ovom proizvodnom procesu u svijetu generirati oko 1,5 bilijuna američkih dolara tržišne vrijednosti tijekom narednih pet godina. Oni, dakako, žele i na tom području biti jedan od lidera.

Brži, snažniji, učinkovitiji

Poručili su kako je 3-nanometarski proizvodni proces najnapredniji na svijetu u pogledu snage, računalnih performansi i iskorištenosti prostora na čipu. Tako će nuditi 1,6 puta višu gustoću logičkih sklopova te smanjenje potrošnje energije za 30-35%, za istu računalnu snagu – sve u usporedbi s aktualnom 5-nanometarskom generacijom čipova.

Fab 18 TSMC

Novi proizvodni pogon sastoji im se od osam postrojenja ukupne površine 58.000 m2, a u njega će ukupno biti uloženo preko 60 milijardi dolara. Ukupni doprinos tog pogona ističe se i u 23.500 otvorenih radnih mjesta na izgradnji, kao i 11.300 novih zaposlenih radnika u domeni visoke tehnologije, koji će izravno biti uključeni u rad nove tvornice. Osim 3-nanometarskog pogona na Tajvanu, kompanija gradi jednu usporedivu i u američkoj saveznoj državi Arizoni.

Povrh povećanja prihoda, unaprjeđenja tehnologije i novih zapošljavanja, TSMC pozornost pridaje i održivosti. Najavljuju stoga da će njihova postrojenja početi koristiti vodu iz reciklaže, a ona bi trebala činiti do 60% sve vode iskorištene u njihovim pogonima do 2030. godine. Tvornica Fab 18 će, jednom kada proradi punim kapacitetom, 20% energije dobivati iz obnovljivih izvora, s ciljem da taj udio dođe do 100% do 2050. godine.