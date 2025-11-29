"Vraćam se, Intele, tebi" – navodno kažu u Appleu

Intel bi od 2027. godine mogao ponovno postati dobavljač za Appleove procesore, proizvodeći ulazne modele serije M, što je značajan korak za Intelovo poslovanje ali donosi i "Made in USA" čipove u Mac

Prema najnovijim industrijskim istraživanjima poznatog i obično pouzdanog analitičara Ming-Chi Kua, izgledi da Intel ponovno postane dobavljač naprednih poluvodiča za Apple značajno su se poboljšali. O toj se mogućnosti špekulira već neko vrijeme, pogotovo otkako je u SAD-u opet aktualna politika snažnog poticanja domaće proizvodnje. Prema Kuovim informacijama, Apple je potpisao ugovor o tajnosti podataka (NDA) s Intelom i dobio pristup njihovoj nadolazećoj tehnologiji.

Ulazni modeli linije M

Ključni projekti simulacije i istraživanja navodno napreduju u skladu s očekivanjima, a Apple sada čeka da Intel objavi nove verzije svojih čipova (kodne oznake 18A-P PDK 0.9.1GA), što je zakazano za prvo tromjesečje 2026. godine. Plan Applea predviđa da Intel nakon toga započne s isporukom procesora serije M, što bi se moglo dogoditi najranije u drugom ili trećem kvartalu 2027. godine. Predmet ugovora navodno su ulazni modeli čipova, koji bi trebali biti zasnovani na novoj Intelovoj tehnologiji integriranih čvorova 18A-P, no konačni dogovor ovisi o napretku razvoja i Appleovo evaluaciji razvojnih alata.

Trenutačno M-seriju proizvodi TSMC

Appleov ulazni procesori serije M trenutačno se primarno koriste u uređajima MacBook Air i iPad Pro, s ukupnim isporukama od približno 20 milijuna komada za ovu godinu. Budući da bi isporuke MacBook Aira u 2026. mogle biti pogođene novim, pristupačnijim modelom MacBooka koji koristi procesor klase onoga iz iPhonea, očekuje se da će isporuke osnovnih procesora serije M u 2026. i 2027. godini iznositi između 15 i 20 milijuna jedinica, kaže Kuo.

Politički i tržišni utjecaj

U apsolutnim brojevima, narudžbe za ove procesore relativno su male i neće imati gotovo nikakav materijalni utjecaj na tvrtku TSMC, koja trenutačno proizvodi čipove za Apple. Međutim, implikacije suradnje za Apple i Intel iznimno su značajne te šalju snažnu poruku – kako tržištu tako i američkim vlastima.

Za Apple, ovaj potez pokazuje snažnu podršku politici "Made in USA" koju promovira Trumpova administracija. Iako se očekuje da će Apple u doglednoj budućnosti ostati visoko ovisan o čipovima iz TSMC-a, kompanija mora osigurati drugi izvor opskrbe kako bi zadovoljila zahtjeve dobavnog lanca i američkih vlasti.

S druge strane, za Intel značaj dobivanja narudžbi za napredne čipove od Applea daleko nadmašuje izravni doprinos u obliku prihoda i dobiti. Iako se Intel idućih godina vjerojatno neće moći izravno natjecati s TSMC-om, povratak Applea među naručitelje sugerira da je najgore razdoblje za njihovo poslovanje možda prošlo i da su spremni krenuti putem oporavka.