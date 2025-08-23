SAD preuzima 9,9% vlasničkog udjela u Intelu

U poslu, koji je na Intelovim stranicama opisan kao povijesni, vlasti SAD-a uložit će 8,9 milijardi dolara u redovne dionice Intela te zauzvrat dobiti 9,9% udjela u proizvođaču čipova, omogućavajući daljnji rast

Intel i Donald Trump službeno su objavili ono što je nedavno bilo najavljeno – sklapanje sporazuma s kojim će vlada SAD-a uložiti 8,9 milijardi dolara u redovne dionice tvrtke. Tim potezom SAD, kako to Trump predstavlja, "besplatno" stječe vlasnički udio od 9,9 posto, čime ujedno iskazuje povjerenje u Intelovu ulogu u ostvarivanju ključnih nacionalnih prioriteta i širenju domaće industrije poluvodiča.

Iz bespovratnog u dionice

Investicija će se, naime, financirati postojećim sredstvima koja su već bila namijenjena Intelu. Riječ je o 5,7 milijardi dolara bespovratnih sredstava iz američkog Zakona o čipovima i znanosti (CHIPS Act) koja još nisu isplaćena, kao i 3,2 milijarde dolara dodijeljenih u sklopu programa "Secure Enclave". Ukupna podrška vlade tako, uz prethodno isplaćene 2,2 milijarde dolara, doseže 11,1 milijardi dolara. Intel je potvrdio da će nastaviti ispunjavati svoje obveze isporuke sigurnih i pouzdanih poluvodiča Ministarstvu obrane SAD-a.

Prema uvjetima sporazuma, vlada će dobiti 433,3 milijuna Intelovih dionica po cijeni od 20,47 dolara, što predstavlja diskont u odnosu na trenutnu tržišnu cijenu, koja se kreće oko 25 dolara. Vlasništvo države bit će pasivno, što znači da vlada neće imati predstavnika u Upravnom odboru niti druga upravljačka prava. Također, vlada se obvezala da će pri glasovanju o odlukama koje zahtijevaju suglasnost dioničara slijediti preporuke Upravnog odbora, uz rijetke iznimke.

Sporazum uključuje i petogodišnji nalog za kupnju dodatnih 5% dionica po cijeni od 20 dolara po dionici, no on se može aktivirati samo ako Intel prestane biti većinski vlasnik svojeg poslovanja s proizvodnjom čipova za druge naručitelje.

Jačanje američkog ekosustava

"Kao jedina tvrtka za istraživanje, razvoj i proizvodnju najnaprednijih logičkih čipova u SAD-u, Intel je duboko predan osiguravanju da su najnaprednije svjetske tehnologije američke proizvodnje", izjavio je Lip-Bu Tan, glavni izvršni direktor Intela, zahvalivši na povjerenju koje su predsjednik Trump i njegova administracija ukazali tvrtki.

Ovaj sporazum iz Intela je predstavljen kao dio šire strategije kompanije, koja ulaže više od 100 milijardi dolara u proširenje svojih proizvodnih kapaciteta u SAD-u. Tvrtka očekuje da će njezino najnovije postrojenje za proizvodnju čipova u Arizoni započeti s masovnom proizvodnjom kasnije ove godine, koristeći najnapredniju tehnologiju dostupnu na američkom tlu. Dogovor su pozdravili CEO-i nekoliko velikih američkih tehnoloških kompanija, Satya Nadella uime Microsofta, Michael Dell za Dell Technologies, Enrique Lores (HP) i Matt Garman (AWS).

Na sve se osvrnuo i Trump na društvenoj mreži Truth Social, spomenuvši nedavni sastanak s Lip-Bu Tanom: "Ušao je želeći zadržati svoj posao, a na kraju nam je dao 10 milijardi dolara za Sjedinjene Države. Tako smo pokupili 10 milijardi dolara", napisao je u svojem stilu američki predsjednik i u drugoj objavi dodao: "Sjedinjene Države nisu platile ništa za te dionice, a one su sad vrijedne oko 11 milijardi dolara. Odličan je to posao i za Ameriku i za Intel".