Koristite li specijalizirane dodatke za igranje na računalu ili konzolama?
Iako je igranje na računalu najlakše s tipkovnicom i mišem, a na konzoli s pripadajućim joj gamepadom, neki idu i korak dalje u potrazi za uzbuđenjima - spadate li u takve?
Sudeći prema skromnoj ponudi posebice igraće periferije više klase u domaćim dućanima računalnom i elektroničkom opremom, u nas vjerojatno ovaj tip računalnih i konzolnih dodataka u općoj populaciji nije previše popularan. Ipak, ostaje nada da čitatelji Buga iskaču od prosjeka - ustanovit će ova anketa.
Anketa Glasanje do 14.11.2025. Glasanje zatvoreno
Anketa Glasanje do 14.11.2025. Glasanje zatvoreno