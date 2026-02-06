ASUS ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller - Kontrola bez kompromisa

Potreba za gamepadom visoke kvalitete postojana je, a ponuda takvih modela nije osobito bogata. Osim toga, čak i među modelima koji nazivno pripadaju tom društvu, ima ćoraka. Na pamet nam smjesta pada šest godina stari Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2, koji dan-danas nosi jednako nebuloznu cijenu od 200 eura, s kojom je originalno plasiran na tržište, a već nakon nekoliko stotina sati korištenja otkazuju mu tipke i analogne gljive razvijaju odvratan stick drift.