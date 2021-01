Sudjeluj u istraživanju o načinima i trendovima slušanja glazbe

Koliko često slušate glazbu? Slušate li je pasivno uz rad, ili aktivno? Jeste li pretplaćeni na koji od streaming servisa? Sve su to pitanja koja vas očekuju u ovom istraživanju o načinima i trendovima slušanja glazbe. Cilj nam je otkriti koliko čitatelji Buga uživaju u glazbi i na koje načine te kakvu audio opremu imaju kod kuće.

Unutar istraživanja očekujte i nekoliko pitanja u kojima ćemo provjeriti vaše znanje. Cilj nam je otkriti koliko pratite audio i hi-fi segment kojeg redovito pokrivamo našim tekstovima i recenzijama te koliko ste do sada naučili o audio tehnologijama. Budite strpljivi i ispunite istraživanje do kraja. Razmislite kako bi trebao izgledati vaš idealan glazbeni sustav jer to je zadnji kreativni korak u istraživanju.

Sudjelovati možete do kraja ovog mjeseca, a na temelju različitih parametara koje uključuje i znanje i vašu kreativnost, odabrat ćemo jednog pobjednika nagradnog natječaja koji će osvojiti izvrsne kompaktne aktivne zvučnike PSB Alpha AM3 Compact koje poklanja sponzor Sigma Audio Koncept.

Posjetite link go.bug.hr/PSBspeakers i bacite se na posao!

PSB Alpha AM3 Compact

Cijenjeni kanadski proizvođač zvučnika PSB koji uz NAD i Bluesound čini obiteljsku Lenbrook grupu, svoju Alpha seriju zvučnika nadopunio je aktivnim modelima oznaka AM5 (veći) i AM3 (manji). Kompaktni, svestrani i jednostavni za upotrebu lako će postati kvalitetan izvor zvuka za kućnu multimediju, bez potrebe za vanjskim pojačalom, kao niti preuzimanjem aplikacija za upravljanjem.

Kompaktni aktivni zvučnici PSB Alpha AM3 Compact isporučuju snagu 2x 35 W, a za uparivanje s prijenosnim i stacionarnim multimedijskim uređajima zadužen je Bluetooth Qualcomm HD protokol. Zvučnici imaju optički, USB i analogni ulaz, izlaz za subwoofer te ugrađeno gramofonsko pretpojačalo. Uskoro ćete u Bugovim izdanjima imati priliku pročitati i recenziju ovih novih zvučnika

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju