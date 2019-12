Znanstvenik koji je "petljao" s CRISPR-om dobio tri godine zatvora

Kineski znanstvenik He Jiankui, koji je bez potrebnih odobrenja modificirao gene dviju djevojčica osuđen je na zatvorsku i novčanu kaznu

Kineski znanstvenik i istraživač He Jiankui u studenom je prošle godine iznenada objavio rezultate svojeg rada s tehnologijom za manipulaciju genima CRISPR/Cas9. Tada je javnost doznala da je Jiankui sa svojim timom editirao genom dviju blizanki kako bi ih učinio otpornim na zarazu HIV-om. No, nije problem bio u upotrebi navedene tehnologije, već u tome što je sve to urađeno bez potrebnih odobrenja nadležnih službi. Dakako, oko cijelog se slučaja tada digla velika buka, a počelo se i naširoko diskutirati o etičnosti primjene CRISPR-a na ljudima.

Kineskog znanstvenika na red je pozvao i pravosudni sustav u Kini, pa mu je sud u Shenzhenu ovoga tjedna donio i presudu. Zbog nezakonitog prakticiranja medicine dužan je platiti 3 milijuna juana (oko 2,9 milijuna kuna) kazne, te odslužiti i tri godine zatvora.

S nešto manjim kaznama prošli su drugi članovi njegovog tima, no i oni su dobili i novčane i zatvorske kazne – Zhang Renli 2 godine zatvora i milijun juana, a Qin Jinzhou 18 mjeseci zatvora i pola milijuna juana.

China sends scientist He Jiankui to jail for genetically editing babies



ThePrint's Sandhya Ramesh @sandygrains reportshttps://t.co/uZwkEXnHlm — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) December 30, 2019

Presuda navodi kako trojac koji se bavio genskom manipulacijom nije imao potrebne dozvole, te da su to činili kako bi stekli slavu i bogatstvo. Namjerno su, kaže sud, kršili odredbe NR Kine o pravilnom znanstvenom istraživanju i medicinskim postupcima. Povrh toga prekoračili su granice etički dozvoljenog ponašanja u znanosti i medicini.

Djevojčice na kojima je Jiankui proveo ovaj eksperiment, Lulu i Nana, prema posljednjim dostupnim informacijama su, srećom, zdrave.