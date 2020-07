Domaća avantura Saint Kotar uspješno došla do Kickstarter cilja

Prije malo više od mjesec dana domaći razvojni tim iz Pule imena Red Martyr Entertainment pokrenuo je Kickstarter kampanju za svoju avanturu s elementima horora, Saint Kotar. Na njoj rade više od četiri godine, imali su trzavice i probleme s razvojem, promijenili ime studija, ali sada konačno mogu odahnuti.

Iako je kampanja trebala trajati do 18. srpnja, produžili su je za tjedan dana, da bi četiri dana prije kraja s veseljem objavili da su stigli do glavnog cilja i uz to još došli do prvog stretch goala. Kao i većina Kickstarter kampanja i ova je bila sve ili ništa - da nisu uspjeli prikupiti 39 tisuća eura, konačna verzija ne bi ugledala svjetlo dana. Ovako, osim što će napraviti igru za PC, prikupili su dovoljno i za izradu PS4, Xbox One i Switch portova.

U vrijeme pisanja, Saint Kotar Kickstarter podržao je 1001 igrač i prikupljeno je 43,099 tisuća eura, a ako do kraja uspiju doći do 45 tisuća eura napravit će još i Backstory DLC i angažirati glumce za neke od dijaloga. Svi koji nisu do sada doprinijeli, a možda su se predomislili mogu to napraviti do 25. srpnja u 9 sati po lokalnom vremenu na ovim stranicama.

Saint Kotar će, prema stranicama na Valveovom servisu izaći u kolovozu iduće godine za PC, a detalje za ostale platforme će tim podijeliti naknadno. Svi igrači još uvijek mogu isprobati besplatan demo imena The Yellow Mask i sami isprobati kakva je ova atmosferična i mračna avantura čija radnja prati dvojicu likova koji istražuju lokaciju iz imena igre. Sve ostale informacije možete potražiti na službenim stranicama.